MSP confirmó caso importado de sarampión en Montevideo y pidió reforzar vacunación

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la confirmación de un caso de sarampión asociado a importación en el departamento de Montevideo, con nexo epidemiológico vinculado a un contagio detectado en Chile. El episodio se encuentra bajo seguimiento, de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes.

Según los datos aportados, la persona involucrada permaneció en el país durante un período breve y se encontraba en tránsito. En ese lapso utilizó un servicio de transporte privado, lo que permitió identificar al conductor que realizó el traslado. Ese trabajador resultó posteriormente contagiado y, además, se desempeña en el transporte urbano de la capital.

Tras la confirmación del caso, y pese a que Montevideo presenta una cobertura de vacunación elevada, el MSP recomendó a la población extremar las medidas de prevención. En particular, se solicitó a quienes hayan utilizado ómnibus de la empresa CUTCSA en determinadas fechas, líneas y franjas horarias, que verifiquen contar con el esquema completo de vacunación contra el sarampión, que comprende dos dosis.

Las situaciones bajo seguimiento corresponden a los siguientes servicios:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas.

Según comunicó el MSP, las personas que no puedan acreditar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión deben concurrir, a la brevedad, a un vacunatorio, independientemente del prestador de salud al que pertenezcan. La vacunación es gratuita y está disponible en todo el país.

El MSP recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que puede generar complicaciones, pero que se previene de forma eficaz mediante la vacunación. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar de inmediato al médico, evitar la concurrencia innecesaria a espacios cerrados donde haya otras personas y seguir las indicaciones del equipo de salud.

Además, el organismo informó que el brote registrado con anterioridad en el departamento de Río Negro se encuentra controlado. El caso confirmado en Montevideo mantiene vínculo epidemiológico con una persona de nacionalidad extranjera que visitó el país durante el período de transmisibilidad y que fue diagnosticada posteriormente con sarampión en Chile, sin relación con el episodio previo.

El Ministerio indicó que continúa con el seguimiento de casos sospechosos y con las acciones correspondientes ante confirmaciones. En ese marco, hoy viernes 16 de enero se instaló un puesto de vacunación en el lugar de trabajo para el personal de la empresa de transporte involucrada.

