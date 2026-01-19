Policía Caminera alertó por estafas que usan su identidad para pedir dinero

Details Monday, 19 January 2026 15:00

La Policía Caminera alertó sobre la aparición de intentos de estafa que utilizan de forma indebida la identidad de esa unidad para solicitar dinero a la población a través de redes sociales y servicios de mensajería.

De acuerdo con la información difundida, la dependencia no lleva adelante ni avala campañas de recaudación, donaciones económicas, rifas solidarias ni pedidos de dinero bajo ningún formato. Sin embargo, se detectaron cuentas y contactos que emplean el nombre, el logotipo y material institucional para realizar solicitudes con supuestos fines solidarios.

Las autoridades indicaron que estas prácticas son falsas y constituyen una maniobra fraudulenta. En ese marco, recomendaron a la ciudadanía no realizar aportes ni responder a este tipo de pedidos que utilicen el nombre de la Policía Caminera.

