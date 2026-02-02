Peñarol ganó la Supercopa Uruguaya tras vencer a Nacional por penales

Details Monday, 02 February 2026 02:29

Peñarol y Nacional disputaron este domingo la final de la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario. El clásico terminó empatado 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

La definición se fue a la tanda de penales, donde Peñarol se impuso por 4-2, con destacada actuación del arquero Sebastián Britos, y se coronó campeón de la primera copa oficial de la temporada.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Aguirre alcanzó su tercera coronación en la Supercopa Uruguaya.

Foto: AUF

