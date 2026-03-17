Hospital de Clínicas ofrece estudios genéticos gratuitos para la detección temprana de cáncer

Details Tuesday, 17 March 2026 13:15

El Hospital de Clínicas comenzó a ofrecer estudios de predisposición genética sin costo para personas con antecedentes familiares de cáncer, en una iniciativa que tiene alcance nacional.

El programa busca fortalecer la detección temprana y la prevención de la enfermedad, que sigue siendo la segunda causa de muerte en menores de 70 años en Uruguay.

Los análisis se realizan en la Unidad de Oncogenética del hospital, especializada en identificar riesgos hereditarios de distintos tipos de cáncer. El acceso requiere indicación de un oncólogo, ya que se centra en casos con antecedentes familiares significativos y perfiles genéticos conocidos.

Los interesados pueden solicitar los estudios a través de la página web del hospital (https://www.hc.edu.uy/index.php/como-atenderse-agendarse), donde se coordinan los trámites y la cobertura por parte del Fondo Nacional de Recursos.

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