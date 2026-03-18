China devuelve carne uruguaya tras detectar residuos de medicamento veterinario

Details Wednesday, 18 March 2026 14:40

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que China devolvió un lote de carne bovina exportada desde Uruguay tras detectar residuos del medicamento veterinario Fluazurón.

La mercadería proviene del frigorífico San Jacinto y corresponde a una faena realizada en setiembre de 2025. Como consecuencia, China suspendió la aceptación de declaraciones de importación de productos cárnicos vacunos de esa empresa para los envíos que se embarquen a partir del 17 de marzo.

El ministro Alfredo Fratti calificó la situación como un “desastre” y reconoció que se trata de una responsabilidad del país.

La carne devuelta será destruida en Uruguay, luego de que China rechazara la opción de realizar el procedimiento en Asia.

El MGAP también indicó que “el lote identificado es anterior a la Resolución N.° 311/025, emitida el 24 de octubre de 2025 por la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, la cual tipifica como falta grave la detección de residuos de medicamentos veterinarios en ganado bovino para faena y establece las medidas sancionatorias correspondientes”.

Por último, el Ministerio expresó que continuará fortaleciendo la supervisión de los productos cárnicos destinados a exportación, para resguardar la seguridad alimentaria y mantener el comercio bilateral con los principales mercados internacionales.

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