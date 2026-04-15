Parque Fotovoltaico Melo: UTE presentó planta solar más grande del país

Details Wednesday, 15 April 2026 14:12

UTE presentó el proyecto de obras del Parque Fotovoltaico Melo, en el departamento de Cerro Largo, una iniciativa que prevé una inversión superior a los 75 millones de dólares y que será la planta solar más grande del país.

El anuncio se realizó en el predio de la Sociedad Agropecuaria de Melo, con la participación de autoridades nacionales y departamentales. El proyecto contempla una potencia de más de 75 megavatios e integra la estrategia de expansión de energías renovables.

UTE trabaja en esta iniciativa desde 2023, cuando definió la ubicación y reservó capacidad en la red. A fines de 2025 se firmó el contrato con el consorcio Teyma-Prodiel, encargado del diseño, la construcción y la operación y mantenimiento por dos años. La finalización de las obras está prevista para 2028.

La planta incluirá 140.000 paneles solares con sistemas de seguimiento para optimizar la captación de energía según la posición del sol. La energía será transportada en corriente continua, convertida a corriente alterna y elevada a media tensión para su ingreso al Sistema Interconectado Nacional mediante una conexión en 150 kV en la Subestación Melo B.

El emprendimiento empleará entre 120 y 150 personas y abastecerá a unos 65.000 usuarios, además de aportar disponibilidad de energía para exportación.

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