El Gobierno inicia la intervención del programa Más Barrio en Rivera

Details Wednesday, 08 July 2026 10:40

El gobierno nacional comenzó la implementación del programa Más Barrio en el barrio La Colina, en Rivera, sumándose a las intervenciones previas en Montevideo y Canelones.

El Ministerio del Interior definió este punto como prioritario debido a los registros de violencia, vulnerabilidad social y precariedad urbana. Según informó la cartera, para revertir esta situación, se estructuró un plan de acción que contempla la apertura y mejora de accesos viales para facilitar el ingreso de móviles policiales y vehículos de emergencia, la instalación de sistemas de videovigilancia y el fortalecimiento del patrullaje permanente mediante un mayor despliegue de recursos basados en el análisis delictivo diario.

Asimismo, las autoridades realizarán un censo sobre las 824 viviendas registradas en la zona y una evaluación social de las construcciones irregulares utilizadas para actividades ilícitas. Este trabajo se complementará con mejoras en la iluminación, las condiciones habitacionales y la remodelación de las áreas públicas mediante la acción conjunta de diversos organismos del Estado.

"El censo es muy importante porque nos permite recabar la información necesaria para desarrollar las políticas del programa y, además, constituye el primer acercamiento de las distintas instituciones al territorio para conocer de primera mano las necesidades de la población", sostuvo el ministro del Interior, Carlos Negro.

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