Interior anunció que el patrullaje de blindados Cóndor en zonas de alta criminalidad comenzará el viernes 24 de julio

Details Friday, 17 July 2026 12:14

A partir del próximo viernes 24 de julio, cuatro blindados RPZ Cóndor del Ejército comenzarán a patrullar los barrios con mayor inseguridad, tras un acuerdo con el Ministerio de Defensa.

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció en el Parlamento que los policías están siendo capacitados y que a los vehículos se les instalan cámaras. El plan incluye sumar cinco blindados policiales más ágiles, 110 patrulleros, 220 motos y 300 nuevos agentes.

La medida generó un fuerte cruce político. Desde la oposición, el diputado Gabriel Gurméndez cuestionó la gestión y denunció que existen casi 2.000 vacantes sin llenar en la Policía, afirmando que "es una marca de la falta de sentido de urgencia frente a los hechos".

Ante los cuestionamientos a su gestión en el Parlamento, el ministro Negro minimizó las críticas y expresó: "Siempre sentimos el apoyo explícito del presidente desde el día mismo en que comenzamos la gestión".

Foto: Facebook - Batallón de Infantería Mecanizado Nro.15

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