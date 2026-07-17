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El Mides habilitó un refugio con módulos individuales para personas en situación de calle

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Friday, 17 July 2026 12:13

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en funcionamiento un nuevo centro de atención de 24 horas para personas en situación de calle con una modalidad basada en módulos individuales metálicos de cinco metros cuadrados.

Este dispositivo cuenta con 24 unidades privadas equipadas con cama y espacio para pertenencias, donde además se permite el ingreso con mascotas, complementado con áreas comunes de cocina, lavadero y baños.

Esta alternativa, según el Mides, busca captar a quienes no se adaptan a los refugios tradicionales de dormitorios compartidos. El director de Protección Social, Daniel Gerhard, explicó que el objetivo es diversificar la atención y señaló: "Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida".

Tras evaluar de forma positiva las primeras semanas de funcionamiento, las autoridades proyectan extender este formato a otros establecimientos.

Foto: Mides

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