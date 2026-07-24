Asesinan a un niño de 12 años y dejan cinco heridos en un tiroteo durante picadas clandestinas en el Parque Rodó

Details Friday, 24 July 2026 15:42

Un tiroteo ocurrido en la madrugada de este viernes 24 en las canteras del Parque Rodó dejó un saldo trágico: un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 14 años.

El hecho se produjo mientras unas 200 personas participaban de picadas clandestinas de motos y autos en la rambla, detrás del Teatro de Verano. De acuerdo con la información policial, el ataque fue ejecutado mediante ráfagas de disparos desde una motocicleta en movimiento.

Tras las detonaciones, los presentes trasladaron a las víctimas en vehículos particulares hacia distintos centros de salud. La Policía Científica acudió al lugar, donde halló una moto de alta cilindrada abandonada y casquillos calibre nueve milímetros. Al llegar los primeros patrulleros, algunas personas arrojaron piedras contra los móviles, lo que dificultó la preservación de la escena y obligó a cortar el tránsito en la rambla en sentido hacia el este.

La principal hipótesis de las autoridades apunta a una represalia entre bandas vinculadas al narcotráfico. La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía y de la Fiscalía Penal de Homicidios de turno para identificar a los responsables.

Foto: captura de video de redes sociales

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