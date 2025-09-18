Saturday, 20 September 2025

 
TITULARES

Cuerpo encontrado en allanamiento policial

Details
Thursday, 18 September 2025 13:59

Un hombre fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Corfrisa, en Las Piedras, mientras la Policía realizaba allanamientos vinculados a drogas.

El cuerpo fue identificado, y se trata de un hombre de 33 años, sin antecedentes penales, el cual había sido denunciado como desaparecido el pasado 5 de setiembre. Si bien aún restan los resultados del análisis de ADN, su familia lo reconoció por los tatuajes.

Según informó la fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, la víctima estaba amordazada y con las manos atadas sobre una cama. Por el estado del cuerpo, se estima que su muerte ocurrió varios días antes de ser descubierto.

El personal de Homicidios y de Policía Científica trabaja en la escena, donde se hallaron vainas y otros indicios que podrían apuntar a un enfrentamiento previo. Como resultado del operativo, la Policía detuvo a un adolescente y tres adultos.

RECIENTES

Pedro Irigoin asumió como intendente interino

September 19, 2025

“El Pelón” difundió un video mientras sigue prófugo por el crimen en Playa Verde

September 19, 2025

Parques de Canelones ofrecen variadas propuestas para las vacaciones de primavera

September 18, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.