1500 nuevas conexiones de saneamiento para barrios de la zona sur de Las Piedras

Friday, 26 September 2025

En el marco del denominado Plan de Universalización del Saneamiento, OSE está instalando 48 kilometros de redes en la zona sur de la ciudad de Las Piedras.

Un informe de OSE señala que “esta obra permitirá que 1500 hogares accedan al servicio, lo que significa un avance en la calidad de vida en la zona y en la protección ambiental.

Además de las redes, el proyecto definido para esta zona de la ciudad también incluye: 400 registros, pozo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales”.

Las tareas se realizan en coordinación con la Intendencia de Canelones y previo al inicio de cada etapa, se organizan encuentros entre equipos técnicos y vecinos/as para informar sobre el alcance del proyecto, responder inquietudes y evitar molestias.

En las próximas semanas también se prevé la intervención del barrio La Pilarica.