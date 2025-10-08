Hombre disparó a su vecina tras discusión

Details Wednesday, 08 October 2025 14:18

Un hombre de 43 años fue condenado tras herir de un disparo a su vecina durante una discusión ocurrida en la vía pública, en la ciudad de Santa Lucía.

El hecho tuvo lugar en la calle Florida, donde el implicado efectuó un disparo con un arma de fuego calibre .22, que impactó en la pierna izquierda de una mujer de 54 años. Según la denuncia presentada por la víctima, las disputas de convivencia con el agresor eran frecuentes.

Efectivos de la Seccional 2 de Santa Lucía intervinieron rápidamente y procedieron a la detención del hombre, quien reconoció lo sucedido. Alegó haber actuado en defensa propia, manifestando que su vecina lo insultaba y amenazaba a sus hijos en medio de conflictos vinculados al ruido y al consumo de drogas en la zona.

Tras las actuaciones policiales y la audiencia judicial correspondiente, la Justicia condenó al hombre por ser “autor penalmente responsable de un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos en concurso con lesiones personales agravadas”. Deberá cumplir una pena de diez meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.