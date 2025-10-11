Monday, 13 October 2025

 
El Móvil Canario de Salud llegará a Progreso del 13 al 17 de octubre

Saturday, 11 October 2025 15:02

Del 13 al 17 de octubre, el Municipio de Progreso contará con la presencia del Móvil Canario de Salud, que ofrecerá diversos servicios gratuitos como parte del programa Canelones Salud Integral.

Se podrá acceder a servicios de vacunación, test rápidos para anemia, VIH y sífilis, controles de presión arterial y glicemia, así como atención en salud bucal (que incluye arreglos, extracciones y limpieza) y salud auditiva. Además, se ofrecerán mamografías, electrocardiogramas y charlas educativas sobre prevención de accidentes y cuidados infantiles.

Además, se ofrecerán cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, así como en el uso del desfibrilador externo automático (DEA).

Para más información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp a la Línea Salud al 092 572 539 o a la Línea Mamógrafo al 092 572 549.

