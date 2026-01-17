Tragedia en Toledo: falleció un niño de cinco años tras caer en un pozo séptico

Details Saturday, 17 January 2026 00:58

Un trágico accidente doméstico ocurrió este viernes en la localidad de Toledo, departamento de Canelones, donde un niño de cinco años perdió la vida luego de caer en un pozo séptico dentro de su vivienda.

De acuerdo a la información confirmada por la Jefatura de Policía de Canelones, el menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela y de la pareja de esta cuando, por causas que están siendo investigadas, cayó en un pozo que se hallaba sin tapa.

Al advertir lo sucedido, el adulto que lo acompañaba se arrojó al interior del pozo y logró rescatarlo. El niño aún presentaba signos vitales al momento de ser sacado, por lo que fue trasladado de urgencia a una mutualista de la zona.

En el centro asistencial, el personal médico realizó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero pese a los esfuerzos, se constató su fallecimiento.

Tras el hecho, las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar y se dispusieron pericias para determinar con precisión las circunstancias del accidente. Asimismo, se solicitó la realización de una autopsia, prevista para este sábado, con el fin de establecer las causas exactas de la muerte.

El caso generó conmoción en la comunidad local y permanece bajo investigación judicial mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses.

