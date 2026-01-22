Detenido tras serie de hurtos en Las Piedras

Details Thursday, 22 January 2026 19:12

Tres episodios de hurto ocurridos en distintos locales comerciales de Las Piedras derivaron en una investigación policial que permitió identificar y detener a un mismo responsable, debido a las similitudes detectadas en la forma de actuar.

El primer hecho fue advertido por el responsable de un comercio, quien constató daños en la entrada del local y el faltante de varios efectos. A partir de esa denuncia, y tras el análisis de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron obtener elementos que permitieron avanzar en la identificación del presunto autor.

Días después, efectivos de la Seccional 4 intervinieron ante un hurto en curso en otro comercio. En las inmediaciones, detuvieron a un hombre que portaba dinero y otros objetos, mientras se constataban daños en las aberturas utilizadas para acceder al local. La intervención permitió vincularlo directamente con el delito.

Las tareas posteriores confirmaron que el mismo individuo había participado en un tercer hurto, ocurrido con anterioridad en otro comercio de la ciudad, también bajo una modalidad similar, lo que llevó a unificar las actuaciones.

El indagado, identificado por sus iniciales J.D.N.D.S., de 39 años, poseedor de antecedentes penales por hurtos, rapiña, receptación y lesiones graves, fue puesto a disposición de la Justicia.

Finalizada la instancia judicial, fue condenado por ser “autor penalmente responsable de tres delitos de hurto, dos de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real”, imponiéndosele una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento del tiempo de detención cumplido.

