Aumentan mordeduras de perros en el país

Details Thursday, 22 January 2026 19:08

En 2025, los ataques de perros a personas aumentaron a nivel nacional, con 4.379 casos reportados, unos 1.000 más que en 2024, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Montevideo registró la mayor cantidad de incidentes (1.177), seguida por Canelones (492) y Salto (465), mientras que Rivera tuvo el mayor crecimiento relativo, pasando de 102 a 384 casos.

Los menores de 15 años son los más afectados y los que suelen sufrir lesiones más graves. Aunque la rabia está controlada, la notificación de mordeduras es obligatoria y el MSP recomienda tomar precauciones, evitar acercarse a animales agresivos y fomentar la tenencia responsable.

Notificación de mordeduras

En Uruguay, la notificación de mordeduras de animales es obligatoria y debe realizarse dentro de las primeras 24 horas en un centro de salud, sin importar la gravedad de la lesión, para prevenir riesgos como la exposición a la rabia.

El registro permite evaluar la necesidad de vacunas o inmunoglobulina, seguir la trazabilidad de los animales implicados y alimentar el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las autoridades advierten que muchas mordeduras leves no se reportan, lo que genera un subregistro. Por ese motivo, insisten en la importancia de cumplir con la normativa para proteger tanto a la persona agredida como a la comunidad.

