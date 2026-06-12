Monday, 15 June 2026

 
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El Parque Roosevelt recibirá la Juntada Celeste por el debut de la selección en el Mundial

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Friday, 12 June 2026 21:07

Con motivo del debut de la Selección Uruguaya en el Mundial frente a Arabia Saudita, el próximo lunes 15 de junio, a partir de las 17:30 horas, se transmitirá el partido en pantalla gigante durante el evento "Juntada Celeste", que tendrá lugar en el centro de espectáculos Sitio, dentro del Parque Roosevelt.

Según comunicó la Intendencia de Canelones bajo la consigna “Arranca la ilusión mundialista”, el encuentro funcionará como punto de reunión para familias, jóvenes y delegaciones de las ligas de fútbol infantil, centros educativos y organizaciones sociales del departamento.

La previa del partido tendrá la conducción de Rusito González y la música de Dj Cablequemado y Dj Beve. Además, en el lugar habrá una cancha inflable, desafíos deportivos, intercambio de figuritas, pintura facial y puestos de comida. El predio estará acondicionado con zonas de descanso y servicios para recibir al público.

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