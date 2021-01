Luis Mejía rompió el silencio y habla sobre su desvinculación de Nacional y su futuro inmediato

Luis Mejía habló en el programa radial 'Quiero Fútbol', de Sport 890, sobre los cinco años en los que integró el plantel del Club Nacional de Fútbol, la no renovación de su contrato, y su futuro inmediato.

"Me quisieron ensuciar y era fácil pegarme porque yo no salía a hablar", explicó el jugador. "No quería tirar leña al fuego" dijo, justificando su silencio.

En la entrevista que concedió a la mencionada emisora, describió a Nacional como "un club en el que me sentí muy cómodo", y en el que dijo haber pasado "por momentos buenos y malos", pero destacando "el cariño de la gente" y "el de los compañeros".

Desmintió ciertos trascendidos. "No me pusieron ninguna sanción", aclaró Mejía y aseguró que "también es falso que haya dicho que tenía que atajar yo porque soy arquero de la selección”. El futbolista recuerda que "el técnico me dio su punto de vista y yo le di el mío", pero que "después armaron toda una película de que no quise concentrar". El futbolista fundamentó su proceder señalando qué "si el técnico me dice ‘estás liberado’, delante de los compañeros, ¿a qué me voy a quedar en Los Céspedes?".

Con respecto a su reciente desvinculación de Nacional, el panameño dijo estar aún "procesando" lo acontecido. "Venía siendo el arquero titular, y de la noche a la mañana que te limpien ...", fueron sus palabras, que evidencian su pesar por lo ocurrido.

Con relación al rompimiento de la burbuja sanitaria y a diversas versiones que circularon, Mejía afirma que "duele porque se dijeron muchas cosas". Agregó que "soy soltero, y no sé lo mal que lo pasaron algunos compañeros dentro de su familia". El deportista reconoce que "el error es de todos", que "se cometió una falta y hay que asumirlo".

Mejía opina que la no renovación de su contrato estaba decidida con anterioridad a este desafortunado hecho, ya que no estaba siendo tenido en cuenta por Jorge Giordano.

"Ahora quiero tratar de focalizarme en lo que viene en este 2021", dijo el futbolista. "Me llamó el técnico de la selección para dos partidos que no son fecha FIFA" comentó, e indicó que "al no tener equipo me viene bien la posibilidad, porque no estoy parado".