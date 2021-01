El futbolista Gonzalo Castro habló en un programa radial sobre lo acontecido en Nacional y su situación

"Todo empezó el día en que la información se hizo pública", dijo Gonzalo Castro al programa radial de Último al arco, de Sport 890, sobre el acto de indisciplina de diciembre 2020. A su entender "hay grado de maldad importante" de quien "da la información desde adentro del club" y "se esconde".

El deportista lamentó que "empezaron a hacerse mil especulaciones, porque se habla de 12 jugadores que estaban de fiesta con tres mujeres", por lo que, "al no dar nombres, todos tuvimos problemas en nuestras casas".

Aunque opina que "esto le hace daño al que está ahí adentro y a Nacional", Castro reconoce que "hubo un error" del equipo.

Sobre su situación actual y perspectivas, el futbolista dijo que puede "seguir dándole algo al equipo que llegue" y demostrar que todavía puede "ser parte de este fútbol".

Con relación a la finalización de su relación contractual con Nacional, señaló que "me dijeron que no iban a renovarle a ninguno de los que estuvieron en la burbuja y que no se iban a hacer excepciones".

Visiblemente emocionado y afectado, Castro relató "el momento en el que llegué a casa y hablé con mi familia; fue muy duro. Después, leer los mensajes de los compañeros, costaba. Y mismo ahora hablando me cuesta".

Al ser consultado respecto a si retornaría a Nacional si fuese convocado nuevamente, contestó enfáticamente "sí, porque es el equipo al que yo amo".