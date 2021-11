La AUF analizará nuevamente la continuidad de Tabárez

Details Wednesday, 17 November 2021 18:46

Este miércoles 17 de noviembre a la hora 17 la AUF analizará nuevamente la continuidad de Óscar Washington Tabárez al frente de la selección uruguaya de fútbol.

Subrayado consignó esta noticia a partir de fuentes del sector.

Las cuatro derrotas consecutivas y un empate, con un saldo de 11 goles en contra y uno a favor, la caída al sexto puesto y las recientes y polémicas declaraciones de Tabárez, constituyen un contexto muy complejo para la selección y la continuidad de su actual director técnico.

"No sé quién puede exigirme a mi, (en referencia a su eventual salida), sobre todo después del tiempo de trabajo", expresó Tabárez en conferencia de prensa. También adelantó que no iba a "tirar la toalla". Existe la posibilidad de que estas manifestaciones públicas no hayan sido bien recibidas por la directiva de la AUF.

Los próximos encuentros futbolísticos por las eliminatorias están previstos para enero y febrero. Uruguay tendrá por rivales a Paraguay y Chile de visitantes y a Perú y Venezuela de locales.