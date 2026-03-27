Unasev presentó medidas para reducir la siniestralidad vial a través de la fiscalización, la educación y la libreta por puntos

Details Friday, 27 March 2026 14:46

En 2025, 471 personas murieron y 28.342 resultaron lesionadas en 22.482 siniestros de tránsito en Uruguay, según datos de la Unasev, que advierte un aumento sostenido desde 2020. En promedio, se registran 77 personas lesionadas por día, lo que las autoridades consideran un problema sanitario.

Ante este escenario, el organismo impulsa un plan para el quinquenio basado en seis ejes: conducción política, educación, fiscalización, justicia, participación social y la libreta por puntos, además de un fondo para financiar medidas preventivas, especialmente dirigidas a motociclistas.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, destacó estas líneas de trabajo y señaló que se busca revertir la tendencia al alza. Además, indicó que “Unasev trabaja con la Fiscalía de Corte para plasmar en la Rendición de Cuentas la problemática de picadas y la circulación sin matrícula, entre otros temas, aplicando la Ley de Faltas”.

Las cifras muestran que el 65% de los lesionados circulaba en moto y que los hombres jóvenes, principalmente entre 15 y 34 años, concentran la mayor proporción de víctimas. También inciden factores como el no uso de casco y el consumo de alcohol, mientras que las colisiones entre vehículos representan el 68% de los siniestros.

Entre las medidas previstas se incluyen mayor fiscalización, capacitación de inspectores, controles focalizados en motos, incorporación de educación vial en Secundaria y coordinación con distintos organismos, como el Ministerio del Interior y las intendencias, para reforzar la seguridad en rutas y ciudades.

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