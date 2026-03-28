Combustibles aumentan 7% desde el 1.º de abril

Details Saturday, 28 March 2026 15:29

El Poder Ejecutivo resolvió un incremento del 7% en los precios de los combustibles que comenzará a regir desde el 1º de abril de 2026, en respuesta al encarecimiento del petróleo en el mercado internacional.

Con el ajuste, la nafta Súper 95 pasará a costar 82,27 pesos por litro, mientras que el gasoil 50-S se ubicará en 50,63 pesos. En tanto, el supergás también registrará una suba y quedará en 94,65 pesos.

Desde el gobierno se señaló que la medida responde a un escenario internacional de fuerte volatilidad, con aumentos sostenidos en el valor del crudo. Asimismo, se resolvió que los ajustes pasen a ser mensuales de forma transitoria, mientras persistan las condiciones actuales del mercado energético.

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