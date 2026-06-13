Orsi se reunió con transportistas autoconvocados y se suspendieron los cortes en las rutas

Details Saturday, 13 June 2026 14:23

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo un encuentro de dos horas con representantes de los transportistas de carga y del sector agropecuario autoconvocados, quienes resolvieron levantar el paro y los cortes parciales en las rutas nacionales.

Las movilizaciones comenzaron en rechazo a la futura aplicación de la Guía Electrónica de Carga, un instrumento normativo que los manifestantes califican como excesivamente burocrático. Según argumentan, esta herramienta establece exigencias operativas complejas que dificultan las tareas cotidianas y añade un peso económico extra a la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas del rubro.

Durante la reunión, los delegados entregaron un documento con 11 iniciativas para mejorar la competitividad del transporte y el agro, entre las que destacan la libre flotación cambiaria, la eliminación de dicha guía, beneficios fiscales en combustibles y cambios en el Sucive y la fiscalización vial.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el mandatario escuchó los planteos y dialogó con la delegación, aunque aclararon que no se otorgó ninguna contestación oficial ni se asumieron obligaciones, más allá de la voluntad de transmitirle las inquietudes de los manifestantes a la titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Foto: Captura TV

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