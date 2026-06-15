Explosión en la puerta de la Caja Militar

Details Monday, 15 June 2026 12:06

Un hombre atacó con un explosivo la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y no dejó heridos.

Las cámaras de seguridad del edificio y de la Embajada de Francia filmaron al autor del ataque. El sujeto llegó caminando, dejó el artefacto en la entrada principal y se fue a pie antes de que el objeto detonara. La explosión causó daños en la persiana metálica, los vidrios de la puerta y el suelo.

Bomberos, Policía Científica y el escuadrón de Explosivos del Ejército trabajaron en el lugar para buscar evidencias. Ante esta situación, las autoridades del organismo informaron que la institución no abrirá sus puertas en el horario habitual.

Foto archivo: Ministerio de Defensa

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