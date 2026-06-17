Lustemberg compareció en el Parlamento por la reducción de la sanción a la anestesista condenada por homicidio culposo

Details Wednesday, 17 June 2026 13:25

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció ante la Comisión de Salud del Senado para explicar la rebaja de cinco a tres años en la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera en 2023.

Lustemberg rechazó favorecer a la profesional e indicó que la medida se tomó por recomendación jurídica basada en antecedentes. “El plazo dispuesto no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el Ministerio en otras situaciones y que el Tribunal consideró adecuados y por tanto de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho”, afirmó, agregando que “no hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.

La jerarca cuestionó la falta de controles y la demora de la mutualista en indagar el hecho. “No puede ser que los prestadores no comiencen de manera inmediata una investigación interna cuando ocurre un evento de estas características y sea recién ante los requerimientos de este Ministerio que se comience a recabar los elementos probatorios y a informar respecto a lo sucedido”, criticó.

Ante la sensibilidad del caso, manifestó: “¿Quién puede dudar que un tema como este no me genere empatía?, cuando tiene la particularidad, además, de tratarse del fallecimiento de una colega pediatra, de vocación, como lo soy yo, que con tanto esfuerzo estudió, se formó con la ilusión de poder ayudar a los más vulnerables, como son nuestros niños”.

Por su parte, el senador nacionalista Martín Lema calificó la instancia de insatisfactoria y señaló que la resolución provocó la renuncia de 11 miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública. “Después de un largo debate sobre el tema, siguen las interrogantes”, sostuvo. Lema denunció además que el ministerio no contestó a tiempo una apelación de la defensa de la anestesista ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Por lo tanto, hay una pérdida de confianza en el actuar de la ministra y nos genera una profunda indignación”, concluyó.

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