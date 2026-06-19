Operación Alquitrán: Desmantelan red internacional de contrabando con 21 detenidos tras 19 allanamientos simultáneos

Details Friday, 19 June 2026 13:39

Una investigación coordinada entre Uruguay y Brasil, denominada "operación Alquitrán", culminó este jueves con la detención de 21 personas vinculadas a una organización de tráfico internacional de cigarrillos.

En total, se desplegaron 19 allanamientos simultáneos en los departamentos de Artigas, Salto y Montevideo, además de inspecciones en locales vinculados a la maniobra delictiva, en territorio brasileño.

Durante los procedimientos se incautaron 24.234 cajillas de cigarrillos de contrabando en Uruguay, valuadas en 2.423.400 pesos uruguayos, junto con vehículos, dinero y 21 teléfonos celulares. En tanto, las autoridades brasileñas decomisaron 15.500 cajillas adicionales, estimadas en 77.500 reales.

Las estimaciones oficiales indican que, entre enero de 2025 y mayo de 2026, la red delictiva ingresó ilegalmente al país unas 675 cajas de cigarrillos para su posterior distribución. El caso continúa bajo la órbita de la Justicia competente.

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