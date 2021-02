Madre del “Morro” García: “mi hijo se murió por un negocio” y “el presidente de Godoy Cruz no se cansó de humillarlo”

Cludia Correa, madre de Santiago García, realizó una declaración ante medios de comunicación argentinos, atribuyendo responsabilidad al presidente de Godoy Cruz, José Mansur, por la muerte del joven. "Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón, gracias a Mansur", lamentó luego de la emotiva despedida organizada por hinchas de Godoy Cruz a su hijo.

Correa aseguró que "este señor Mansur, había acordado con él para darle el pase, pero después se arrepintió; como siempre, se arrepiente". Manifestó además que "le pidió el otro 50% del pase", cuando "él sabe que estaba gestionado por un señor que se llama Daniel Fonseca".

Sobre Fonseca afirmó que "ahora le debe miles de dólares a mi nieta por las transferencias que nunca le pagó", que es "un estafador, y una muy mala persona", y que "habían transcurrido cuatro años sin que trabajara con su hijo".

De acuerdo al testimonio de la madre del jugador, fue esa situación la que "le imposibilitó irse" y que "lo detonó".

"Este señor Mansur -continuó la madre del futbolista- sabía que Santiago estaba desesperado por irse. Eso lo tenía muy mal. Dijo que era un líder negativo y que debería haberlo limpiado. Pero mi hijo siempre fue humilde, bueno, ayudó a todos los que encontró, fue un buen compañero y jamás le faltó el respeto a nadie".

"Mansur se va a acordar cada día de mí", sentenció Correa.

También se refirió a la actitud de Mansur y a cómo trataba a su hijo. "Este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Está en Cariló pasando sus vacaciones, y ni siquiera me dio sus condolencias", señaló al respecto.

La madre del deportista explicó que "Santiago estaba gordo porque estaba depresivo" y que "ya no tenía entusiasmo por lo que hacía". Según Corre su hijo "estaba solo y este señor (Mansur) volvió a jugar con él". Opinó que "como presidente de un club tendría que haber tomado las cosas de otra manera" y que debió tener presente que "el aislamiento por COVID 19, en cualquier familia, es muy complejo".

Contó que su hijo "lo único que hizo fue esperar el negocio", y que Mansur "lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses", lo cual "es lapidario para la emoción, la estima y el deporte".

Claudia Correa finalizó su declaración ante la prensa expresando que "en los negocios de Mansur lo que no marcha se tira, y a mi hijo lo quiso tirar". En este sentido, dijo que su hijo "se murió por un negocio", y que "hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas".