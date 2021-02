Preguntas y respuestas sobre vacunas contra COVID-19 que llegan a nuestro país y la vacunación en marzo

Details Wednesday, 24 February 2021 01:21

Ante la inminente llegada de las vacunas contra COVID-19 a nuestro país y apertura de la agenda para coordinar la vacunación de las personas que conforman los primeros grupos de prioridad, compartimos una serie de preguntas y respuestas de interés general para la población.

1. ¿Cuáles son las vacunas contra COVID-19?

A nivel mundial, son más de 200 las vacunas en distintas fases de desarrollo, frente a COVID-19. Estas utilizan diferentes tecnologías:

Vacunas inactivadas: se componen de virus completos pero inactivados. Ejemplo de este tipo de vacunas utilizadas previamente: poliomielitis inyectable (IPV). Ejemplos de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Sinovac Biotech, Bharat Biotech, Sinopharm.

Vacunas basadas en proteínas: se componen de una o más proteínas del virus o fragmentos de proteínas, generando una respuesta inmune. Ejemplo de este tipo de vacunas utilizadas previamente: anti hepatitis B y antigripal. Ejemplo de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Novavax, Medicago.

Vacunas con vectores víricos: utilizan otros virus (por ejemplo adenovirus) modificados para que no causen enfermedad, que transportan información para la producción de proteínas del coronavirus, que desencadenan la respuesta inmune. Ejemplo de este tipo de vacunas utilizadas previamente: vacunas contra Ébola. Ejemplo de vacunas contra COVID-19 con esta tecnología: Sputink V, AstraZeneca/Oxford, Janssen/Johnson & Johnson, CanSinoBio.

Vacunas de ácido nucleico (ARN y ADN): Utilizan ácidos nucleicos diseñados por ingeniería genética, que contienen las instrucciones para la producción de proteínas que desencadenan la respuesta inmune. No hay vacunas previas con esta tecnología. Ejemplo de vacuna contra COVID-19 con esta tecnología: Pfizer/BioNTech, Moderna, Curevac.

2. ¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra la COVID-19?

A nivel personal, la vacunación puede evitar enfermar de COVID-19. En los ensayos clínicos se observó que las personas que recibían la vacuna tenían muchas menos posibilidades de padecer la enfermedad, incluida la enfermedad severa (casos graves y/o fatales).

A nivel poblacional, al reducirse el número de personas susceptibles a la enfermedad, disminuirá el número de personas que enferman. Cuanto mayor sea el porcentaje de población inmunizada, menor será la probabilidad de que el resto de las personas, en particular las más vulnerables, se expongan al virus.

3. ¿Qué significa que la vacuna contra la COVID-19 es eficaz?

Significa que estas vacunas han demostrado prevenir la enfermedad en ensayos clínicos. En estos estudios, el número de casos de COVID-19 fue menor en el grupo de personas que recibió la vacuna comparado con el grupo de personas que no la recibió.

4. ¿Cuántas dosis de vacuna contra COVID-19 debo recibir?

Las vacunas autorizadas en la actualidad requieren 2 dosis para que la protección sea máxima, estas deben estar separadas por intervalos interdosis diferentes, según el tipo de vacuna.

5. Después de vacunarme ¿puedo volver a mi vida anterior sin mascarilla ni distanciamiento físico?

No. Tras la administración de una vacuna se requiere cierto tiempo para que el organismo desarrolle la protección frente al virus. Además, ninguna vacuna es 100% eficaz, es decir, algunas personas pueden no generar una respuesta inmune protectora frente a la enfermedad a pesar de ser vacunadas.

Hasta que una proporción importante de la población esté vacunada es muy importante que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención sin cambios:

usar mascarilla,

lavarse frecuentemente las manos,

mantener el distanciamiento físico,

limitar el número de personas con las que nos relacionamos,

elegir actividades al aire libre o en espacios bien ventilados,

quedarse en casa si se tienen síntomas, se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19.

6. ¿Cuál es el impacto de las variantes del virus contra SARS CoV 2 en la eficacia de las vacunas disponibles?

El surgimiento de variantes del virus SARS CoV 2 agrega una nueva interrogante sobre la eficacia que tendrán las vacunas desarrolladas al momento actual, con la mejor evidencia disponible. Aún la información es escasa para determinar cuál será el impacto. La recomendación es continuar con las indicaciones actuales de vacunación. La monitorización de estas variantes es fundamental. En Uruguay se está vigilando activamente la aparición de variantes genómicas en el país.

7. Si ya tuve la infección por el virus y/o la enfermedad COVID-19 ¿me debo vacunar igual?

Si. Si bien, luego de cursar la infección, la mayoría de las personas adquieren protección, pero la misma no persiste a lo largo del tiempo. Se ha estimado una duración de 6 meses aproximadamente. Además, se han observado casos de reinfección. Es muy probable que la vacunación ofrezca una protección más potente y duradera que la propia infección. Además, la vacunación es igualmente segura en las personas que han padecido la enfermedad.

Por tanto, se recomienda vacunar a las personas que padecieron COVID - 19 luego de 6 meses de transcurrida la misma.

8. ¿Se puede transmitir el virus de la COVID-19 después de haber recibido la vacuna?

Lo que se ha demostrado fundamentalmente en los estudios clínicos es que las vacunas previenen la enfermedad con síntomas. Falta información acerca de si la vacunación impedirá que las personas que estén vacunadas se puedan infectar y, aunque no enfermen, puedan transmitir el virus a otras personas. Tampoco se conoce con exactitud cuánto dura la inmunidad luego de las vacunas. Este constituye otro motivo por el cual las personas vacunadas deben continuar usando las medidas de prevención no farmacológicas como las mascarillas y el distanciamiento físico al igual que las no vacunadas.

9. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las vacunas contra COVID-19?

Están contraindicadas en personas con historia de haber tenido reacciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) a algún componente de la vacuna contra COVID-19.

En personas con alergias a otras vacunas o medicamentos con otros componentes diferentes no presentes en las vacunas contra COVID-19, no están contraindicadas. Tampoco está contraindicada en personas con alergias alimentarias, a animales, insectos, alérgenos del ambiente, látex u otras alergias.

Se considera una precaución para esta vacunación a aquellas personas con historia de alergia grave (anafilaxia) de cualquier causa o antecedente de reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia administrada por vía intramuscular.

Se recomienda una observación de por lo menos 15 minutos tras la vacunación y en el caso de alérgicos que sea de 30 minutos.

10. ¿Son seguras las vacunas contra COVID-19?

La seguridad es un punto fundamental para las vacunas. Durante el proceso de desarrollo y autorización, la seguridad de las vacunas es uno de los aspectos más estudiados. La seguridad también se vigila de forma estrecha cuando comienzan a ser utilizadas en forma masiva en la población.

Como todas las vacunas, las vacunas frente a COVID-19 se han probado en personas mediante la realización de ensayos clínicos en diferentes fases, que incluyen su uso en decenas de miles de personas (fase III). En estos estudios se identifican las reacciones adversas más frecuentes ya corto plazo, y se mantendrá la vigilancia por dos años.

Una vez los ensayos clínicos muestran que una vacunación segura y eficaz, debe someterse además a una evaluación exhaustiva por las Agencias Reguladoras de Medicamentos de distintas partes del mundo antes de su autorización para su administración. En la actualidad, ya se cuenta con datos de seguridad de decenas de miles de dosis aplicadas hasta el momento en diferentes países, que confirman el adecuado balance beneficio riesgo.

11. ¿Cómo es posible que tengamos una vacuna segura y eficaz en tan corto tiempo?

Si bien la mayoría de las vacunas llevaron años para su desarrollo, con las vacunas contra COVID-19 hubo una conjunción de acontecimientos que llevaron a lograr una vacuna en tiempo record:

Ya se habían comenzado a investigar vacunas contra otros coronavirus durante brotes anteriores, como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Había desarrollo de nueva tecnología, con plataformas vacunales innovadoras, como las de ARN.

Para los ensayos clínicos de las vacunas, el reclutamiento de voluntarios fue muy rápido, dada la colaboración de miles de personas y la carga de enfermedad, en medio de la pandemia con miles de personas infectadas permitió probar la eficacia y seguridad de la vacuna en tiempos reducidos.

Además, los fabricantes se comprometieron a producir cantidades enormes de vacunas antes de conocerse los resultados de los ensayos clínicos. Si los ensayos eran favorables se habría ganado tiempo y si no eran favorables toda esa producción se eliminaría.

Los trámites burocráticos se aceleraron al máximo en esta situación de emergencia mundial.

Hubo más inversión económica para la investigación.

12. ¿Qué síntomas pueden aparecer luego de la vacunación?

Como todas las vacunas, pueden producir reacciones adversas leves, como fiebre o dolor en el lugar de la inyección o, con mucha menor frecuencia, otras más graves como anafilaxia.

El dolor en el sitio de la inyección, es una reacción muy frecuente en las primeras 24-48 horas tras la vacunación. Si amerita, se puede tomar algún antiinflamatorio oral (ibuprofeno paracetamol, etc.) y aplicar frío local. Si aparece alguna otra reacción adversa puede consultar con su prestador de salud o a través de la aplicación (app) Coronavirus de los teléfonos móviles desde donde la información será canalizada al prestador de salud y de éstos al MSP.

13. ¿Puedo vacunarme si estoy embarazada, buscando un embarazo?

Aunque no parece que haya problemas en vacunarse durante el embarazo, no hay datos suficientes para garantizar su seguridad en esta situación, por lo que, por precaución, actualmente se recomienda no vacunar a las embarazadas, excepto si existe un riesgo muy alto de exposición al virus y/o de complicaciones de la enfermedad (por ejemplo, trabajadoras de la salud, obesidad, diabetes preexistente, etc).

Si se está planificando un embarazo, hasta contar con más evidencia, se recomienda un intervalo de 2 a 4 semanas entre la vacunación y el embarazo.

14. ¿Puedo vacunarme si estoy en el periodo de lactancia?

En las mujeres que están amamantando, si forman parte de un grupo de alto riesgo de contagio (por ejemplo, trabajadoras de la salud con alta exposición) o alto riesgo de complicaciones (por enfermedades previas) se recomienda la vacunación.

No se recomienda suspender la lactancia posterior a la vacunación.

15. ¿Cuándo me tocará vacunarme?

La vacunación será escalonada, según poblaciones de riesgo priorizadas de mayor riesgo de exposición a la infección, edad, riesgo de infección más grave y número de vacunas disponibles en el país. Esta información será oportunamente comunicada a toda la población.

16. ¿Es obligatorio vacunarme?

No. La vacunación es voluntaria.

17. ¿Puedo elegir qué vacuna aplicarme?

No. Todas las vacunas contra COVID 19 que vienen siendo aprobadas por los organismos internacionales y las autoridades regulatorias cumplen con criterios de eficacia y seguridad.

En caso que se use más de un tipo de vacuna, la selección de cuál vacuna para qué grupo de personas es un análisis a cargo de expertos en el tema.

18. ¿Puedo usar un tipo de vacuna en la primera dosis y otro tipo en la segunda dosis?

No. Se debe completar el esquema vacunal con el mismo tipo de vacuna. No hay datos que demuestren intercambiabilidad entre diferentes marcas de vacunas. Al momento de agendarse automáticamente se reservan las dos dosis. Por eso es importante concurrir en las fechas asignadas por la agenda.

19. ¿Los niños deben vacunarse?

Por el momento las vacunas se han autorizado para su uso en mayores de 16 a 18 años dependiendo del tipo de vacuna. Se están llevando a cabo ensayos clínicos con diferentes vacunas que incluyen niños, pero a la fecha no hay datos que avalen su uso en estas edades y por lo tanto su autorización. En Uruguay se utilizarán a partir de los 18 años.

20. Si estoy cursando la COVID 19 o soy contacto de un caso ¿me puedo vacunar?

No. Como para cualquier otro procedimiento, estas situaciones requieren de medidas de aislamiento y no deben concurrir a vacunarse hasta que tengan el alta médica. Se podrán vacunar cuando hayan transcurridos 6 meses a partir de la enfermedad.

21. Si soy portador de alguna enfermedad que genere inmunocompromiso como VIH, cáncer, etc., ¿me puedo vacunar?

Si. Si bien la información en este grupo de personas es aún escasa, no existen contraindicaciones para ello. Ninguna de las vacunas disponibles es de virus de SARS CoV 2 vivos atenuados por lo que no existe riesgo en este sentido.

Es posible que la protección alcanzada en algunos pacientes con inmunodepresión sea menor a la de personas inmunocompetentes.

22. ¿Cuánto tiempo debo esperar entre una dosis de vacuna contra la COVID 19 y otra vacuna?

El intervalo mínimo recomendado entre la vacuna de COVID 19 y otra vacuna es de 14 días.

23. Si tuve la COVID - 19 y tengo que recibir vacunas del plan regular, ¿cuánto tiempo debo esperar?

Si bien no existe ninguna contraindicación para vacunar a una persona con COVID 19, se debe diferir la vacunación hasta la completa recuperación según criterios preestablecidos.

24. ¿Cómo se desarrollará la vacunación antigripal este año?

La campaña de vacunación antigripal se hará este año como se viene haciendo anualmente. Se recomendará en los grupos que se priorizan todos los años, con especial énfasis en niños y embarazadas. Los otros grupos que tienen indicaciones tanto para vacuna antigripal como contra COVID 19 deberán seguir los intervalos entre ambas vacunas recomendados.

Fuente: MSP