Todo sobre las vacunas: responden científicos/as del Instituto Pasteur

Details Friday, 19 March 2021 02:32

Cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo es su proceso de desarrollo y aprobación? ¿Qué características tienen las vacunas contra el Coronavirus COVID-19? ¿Por qué es importante vacunarse?Son algunas de las preguntas que desde el Plan Ceibal le formularon a científicos del Instituto Pasteur que participaron en el desarrollo del kit nacional de diagnóstico de COVID-19.

Las respuestas de estos jóvenes académicos de nuestro país son muy esclarecedoras en relación a las vacunas, su seguridad y su conveniencia.

¿Qué es la vacunación? Alicia Costabile / Doctora en Ciencias Biológicas

La vacunación es algo que ha salvado muchas vidas a lo largo de la historia, porque nos protege contra virus y bacterias: organismos patógenos que causan enfermedades. Cuando nos vacunamos, nos inyectan una proteína o una sustancia que lo que hace es enseñarle a nuestro sistema inmune -que es el que nos defiende - a qué tiene que atacar. La idea es decirle “si ves esto, andá y atacalo para proteger”. De esa manera, cuando nos infectamos naturalmente porque estamos en contacto con un caso positivo, generamos inmunidad y nuestro cuerpo mata a ese virus o bacteria, y no nos enferemamos ni llegamos a contagiar a otras personas.

¿Por qué vacunarse? María Noel Pereira / Doctora en Biotecnololgía

Debemos vacunarnos por dos motivos: el primero es para proteger la salud de uno mismo y el segundo es para proteger la salud de los demás, porque las vacunas tienen efecto en más de una persona. Hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden vacunarse porque están gravemente enfermas, porque tienen su sistema inmune comprometido o tienen alergia a algún componente de las vacunas. Además, las vacunas no son 100% efectivas, esto significa que aunque se vacune toda la población, va a haber un porcentaje relativamente pequeño de personas que no va a generar inmunidad contra el patógeno. Es por estos motivos que, si podemos vacunarnos, tenemos que hacerlo para poder mantener la inmunidad del grupo.

¿Cómo funcionan las vacunas? Fabián Aldunate / Magíster en Ciencias Biológicas y Doctorando en Ciencias Médicas

A mi me gusta pensar su funcionamiento como si fuera un partido de fútbol: la cancha es nuestro cuerpo, el rival es el Covid-19 y para enfrentarlos tenemos toda la indumentaria necesaria: tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, etc. ¿Pero que pasa cuándo nos enfrentamos a un rival que no conocemos? Ahí es donde intervienen las vacunas. Ellas son toda la información que tenemos del equipo rival: si le gusta tirar centros, para dónde se tira el golero en los penales, cuánto corren. Las vacunas y las medidas necesarias son la única forma de ganarle al Covid-19.

¿Cómo se desarrollan y se prueban las vacunas? Paula Perbolaniachis / Magíster en Ciencias Biológicas

En una primera instancia hay que detectar el patógeno que provoca la enfermedad y después determinar qué estrategia a nivel vacunal se puede ampliar para generar una buena respuesta inmune y así frenar la propagación del virus. En cuanto a las vacunas candidatas que están siendo estudiadas por los distintos laboratorios, lo primero que hacen es estudiarlas frente a modelos animales para determinar si estas son seguras. En caso de que verdaderamente sean seguras, lo que se hace es comenzar los ensayos en humanos, ensayos clínicos. Estos ensayos constan de 3 grandes fases para poder ser administradas a la población en general. En cuanto a las vacunas que se administran en Uruguay para prevenir el COVID 19, todas han pasado por todas las fases requeridas y son totalmente seguras.

¿Cómo son las vacunas para la COVID-19? Pilar Moreno / Doctora en Ciencias Biológicas

Al día de hoy se han desarrollado un montón de estrategias diferentes para generar vacunas. Algunas involucran la utilización de virus inactivado. ¿Qué es un virus inactivado? Son virus que, por diferentes procesos químicos, cuando los inyectamos en nuestro organismo no generan una infección, pero sí generan una respuesta inmune en el cuerpo hacia ese agente desconocido. Por otro lado están aquellas vacunas que se generan a través de otro virus, un virus que es inocuo para nuestro cuerpo y que es utilizado como un vehículo para introducir material genético de Sars-Cov2. De esa forma nuestro cuerpo va a generar proteínas del virus y consecuentemente la inmunidad. Por último y más recientemente hay un nuevo tipo de vacunas que son las vacunas ARN. A través de esa vacuna se inocula directamente en nuestro cuerpo un fragmento pequeño del genoma del virus de Sars-Cov2 y de esa forma nuestras células van a poder leer ese material genético, producir las proteínas y nuestro cuerpo va a responder generando anticuerpos.

¿Por qué debemos cuidarnos después de vacunarnos? Gonzalo Moratorio / Doctor en Ciencias Biológicas

Luego de recibir la vacuna nuestro organismo necesita semanas para poder generar las defensas que nos van a proteger cuando veamos al virus de forma natural. La vacunación va a ser progresiva en el tiempo, no va a ser de un día para el otro, por lo tanto tenemos que esperar a que muchos uruguayos y uruguayas se vacunen para impedir que el virus se siga propagando dentro de la población. Es por eso que las medidas que hoy tenemos las vamos a tener que seguir usando por un buen tiempo. De esta manera vamos a lograr que, ojalá a fin de año o inclusive antes, las vacunas sean totalmente efectivas y podamos combatir a este enemigo invisible y empezar a acercarnos a aquella vieja normalidad.

Fuente: Científicas/os del Institut Pasteur responden sobre vacunas (Plan Ceibal)