Gobierno agradeció la tarea del GACH por su contribución a la nación ante la pandemia de COVID-19

Details Saturday, 10 July 2021 00:26

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) recibió el reconocimiento público por parte de las autoridades del Gobierno por su tarea en los últimos 15 meses.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, destacó que la ciencia no puede ser ajena a la tarea gubernamental y subrayó que el trabajo de los académicos fue "honorario de honor, de servir a la patria; el servicio era a la patria, a la nación". Fernando Paganini, Rafael Radi, Luis Lacalle Pou y Henry Cohen En la ceremonia, celebrada este jueves 8 en el Auditorio Nacional del Sodre, el mandatario entregó el Premio de la Presidencia de la República a la Labor Científica y Cultural a los coordinadores del GACH, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, por su aporte al país en los 15 meses de emergencia sanitaria debida a la pandemia de COVID-19 y reconoció la tarea desarrollada por los 58 integrantes del grupo.

Acompañaron a Lacalle Pou la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, los integrantes del Consejo de Ministros, subsecretarios de Estado, jerarcas de entes estatales, intendentes departamentales y autoridades parlamentarias.

En su alocución, el presidente calificó al GACH como un "equipo soñado", con académicos que provienen de distintas áreas científicas, quienes trabajaron sobre lo desconocido y generaron documentos que el Gobierno analizó con el respeto por el conocimiento científico, en el marco de una relación que definió como afectuosa en todo momento.

"Un grupo honorario no solamente porque no había retribución, honorario de honor, de servir a la patria. Aquella canción que decía: ‘Si la patria me llama, aquí estoy yo’. Y todos los científicos, en su lugar, sintieron ese llamado de la nación, del país, a través del Gobierno. Compartiendo decisiones o no, el servicio era a la patria, a la nación, a quienes representamos", señaló.

Además, destacó la celeridad del asesoramiento, con material para ser aplicado de forma inmediata, y el respeto mutuo entre todos los involucrados. "Ha quedado meridianamente claro que la ciencia no puede estar ajena al diario trabajo de los gobernantes", exclamó.

El mandatario también manifestó su agradecimiento al presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odizzio, quien le sugirió, al inicio de la emergencia sanitaria, que un grupo de científicos asesorara al Gobierno.

Rafael Radi agradeció la labor de todos los científicos por los 90 documentos presentados a las autoridades y a la ciudadanía, efectuados durante la emergencia sanitaria, y al Gobierno, por honrar las condiciones de asesoramiento acordadas con el presidente, basadas en los conceptos de independencia y autonomía. "La pandemia nos alertó sobre un derecho humano que estábamos ejerciendo escasamente, el derecho a la ciencia", subrayó.

Resaltó el honor que significó la convocatoria y especificó que la estrategia desplegada desde el inicio de la pandemia se basó en cuatro preceptos: progresividad, regulación, monitoreo y evidencia. Asimismo, celebró el ambiente de trabajo construido entre los integrantes del GACH, con aportes que incluyeron el conocimiento nacional e internacional.

El coordinador general también manifestó su agradecimiento a la labor de Paganini y Cohen, a quienes agradeció el trabajo compartido. "Los convocaría nuevamente a realizar la misma función si la máquina del tiempo me llevara nuevamente a abril de 2020", sostuvo.

Fernando Paganini resumió el trabajo del área de modelos y ciencias de datos, que reunió a matemáticos, físicos, epidemiólogos, biocientíficos y estadísticos. "Nuestro mandato era sacar conclusiones cuantitativas para guiar la toma de decisiones", rememoró. En su reseña, describió las distintas herramientas y su efectividad. Además, subrayó la necesidad de cautela para los próximos meses, porque "el partido no está ganado aún".

En su oratoria, Henry Cohen relató el trabajo efectuado junto al Gobierno, una tarea que "cultivó el afecto que suele surgir en momentos difíciles de la vida". Además, hizo referencia a la labor de la ciencia nacional y su aporte en el marco de la emergencia sanitaria, donde, según expresó, se aprendió a trabajar a mayor velocidad.

Además, agradeció al Gobierno por la oportunidad brindada, a la Universidad de la República, al Instituto Pasteur, al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y a la ciudadanía en general, por la confianza en la labor del GACH. "Esta responsabilidad se convirtió en la certeza de que la única forma de enfrentar los problemas es hacerlo todos juntos", concluyó.

Al inicio de la ceremonia, los 55 integrantes del Grupo y los 3 coordinadores recibieron como obsequio una obra del plástico uruguayo Ignacio Iturria.