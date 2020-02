Convención Departamental del Frente Amplio ratificó la candidatura única de Yamandú Orsi

La Convención Departamental del Frente Amplio de Canelones ratificó la candidatura única del intendente Yamandú Orsi para las elecciones de mayo.

Orsi, en primer lugar, agradeció a quien considera su casa, el sector donde se formó. "Debo agradecer a mi 609, a mi MPP y al viejo que tanta confianza ha puesto en mí (en referencia al José Mujica). Y por supuesto al Frente Amplio. Fuimos paridos por esta fuerza política y no al revés, la esencia nos engendra a nosotros", dijo.

Refiriéndose a las elecciones del mes de mayo, sostuvo el actual intendente que se viene una campaña electoral "en donde la pelea va a ser voto a voto".

"Guarda con creernos que todo es fácil, con perder la humildad, de reconocer que muchas veces nos equivocamos y que mucha gente suele decirnos estoy del otro lado. No perdamos de vista que nuestra tarea fundamental es convencer al otro, al que todavía no nos cree o que todavía no está convencido. Tenemos que pelear voto a voto", remarcó YamandúOrsi.

Agregó que la elección se da en un momento determinado, y el objetivo es "que más ciudadanos elijan a su fuerza política para poder conducir los destinos del departamento y los municipios".