Resultados del Concurso de Murgas, Humoristas y Revistas del Carnaval de Canelones 2020

Los días 19, 20, 21 y 23 de febrero tuvo lugar la Etapa Final del Concurso de Murgas, Humoristas y Revistas del Carnaval de Canelones 2020 en el Anfiteatro A Don José de la ciudad de Las Piedras.

Fueron 20 los conjuntos que participaron y recorrieron los diferentes municipios del departamento entre la primera y segunda rueda. De esos 20, solamente 12 pasaron a la Etapa Final y de allí se desprenden los ganadores.

La Murga El Limón Fraterno fue la que se llevó el primer puesto en su categoría con 780 puntos. En la categoría Humoristas, Lo' Rueda Floja se quedó con la primera posición con 766 puntos y el primer lugar en la categoría Revistas lo obtuvo la agrupación Hechizos con 665 puntos.

La Comisión de Carnaval de la Intendencia de Canelones y el jurado del Concurso de Murgas, Humoristas y Revistas del Carnaval de Canelones 2020, aclararon que no fue sumado el puntaje de cada una de las ruedas, debido a imponderables técnicas referentes a dos escenarios que no cumplían con las mismas características para el desarrollo normal de la etapa. Debido a esto, las autoridades resolvieron que al no estar dadas las mismas condiciones para todos los conjuntos se comenzaría de cero con la puntuación en la Etapa Final.