Habla el padre de Alison Fernández, la joven asesinada en Santa Lucía

Ariel Fernández, padre de Alison, la joven asesinada en Santa Lucía, conversó con Actualidad sobre el crimen y los pormenores del caso que conmocionó al país.

Fernández transmitió su esperanza de que se identifique finalmente a “los responsables de esta grieta que dejó en la familia” y exhortó a “no perder de vista” las demoras, debido a que el “minuto a minuto contribuye negativamente” en los casos de “personas ausentes”.

Opinó que hubo “demora de las autoridades en la búsqueda” de su hija. A su entender, esto se constata desde el momento en que se radicó la denuncia, cuando no se llevaron a cabo determinadas acciones.

Según explicó el padre de Alison, la Fiscalía afirma haber tomado conocimiento el día 17, a través de pruebas que denominan “verdaderas”, que tienen su origen en “investigaciones” emprendidas por los padres de la joven.

“Hay un vacío o agujero negro” a nivel judicial para los ausentes, afirmó Fernández, ya que “al no haber una prueba física o palpable” atribuible a un delito, “no encienden” en Fiscalía el protocolo que determina la realización de “rastrillajes, búsquedas, allanamientos y detenciones”.

Para Ariel Fernández, independientemente de la difícil situación por la que su familia ha tenido que atravesar, debería haber prevalecido una perspectiva de los “derechos humanos”, y no el “ruido político”. Fernández considera que esto fue lo que determinó que pasaran “desapercibidos” factores relevantes, como ser “el género, la edad y la adicción” de la joven, que terminaron siendo decisivos.

El padre de la víctima afirmó que en su familia “se apostó a no dejarla desamparada en nada”, “jamás se la dejó sola”, “siempre estuvimos presentes”, pero que aún así hay un trasfondo “social” y “cultural” que afectó la vida de su hija. En este sentido, enfatizó que “más allá de las buenas conductas o de qué tan bien uno pueda encaminar a la familia”, hay circunstancias que se van presentando con los años, a las que no se le da “debida atención”. “El trabajo, el ocuparse de la casa, las cuentas”, son los motivos que identifica para esa desatención, que según dijo “nos aleja de lo fundamental, que es no perder de vista a nuestros hijos”.

Con respecto a la adicción de Alison, su padre sostuvo que las drogas “generan un permanente consumo” y una “dependencia” que es muy difícil de combatir.