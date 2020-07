Crami inauguró nuevas instalaciones y equipos en su sanatorio

El pasado martes 21, con la presencia del ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas, y otras autoridades de la salud, CRAMI procedió a dejar inauguradas obras por valor de $25.000.000.

Las obras inauguradas constan de una edificación de dos plantas. En la planta baja se ubica una cocina nueva, con un área de producción y equipamiento todo nuevo en acero inoxidable proveniente de Alemania. Además, incluye un área de lavados, dos cámaras frigoríficas y un comedor para funcionarios con más de 40 lugares. En la planta alta están los vestuarios para funcionarios, con más de 500 casilleros , 20 duchas y baños.

YAMANDÚ FERNÁNDEZ

En el acto protocolar, fue invitado a hacer uso de la palabra el Dr. Yamandu Fernández, integrante del directorio de FEPREMI. “Buenos días saludamos al señor ministro de Salud Pública, autoridades departamentales, dirigentes de CRAMI, dirigentes de instituciones amigas, trabajadores de CRAMI. Siempre que una institución inaugura servicios es motivo de celebración porque eso significa que accede a una mejor calidad de servicios el usuario o que accede a mejor calidad de condiciones laborales el trabajador o ambas cosas pueden suceder en este caso. La celebración es mayor cuando CRAMI lo hace en momentos más difíciles donde a las instituciones de asistencia médica nos ha tocado un rol de protagonismo y la preocupación central hoy está en servir y poder cumplir con las pautas que los organismos de salud están planteando para llevar adelante esta situación.

También debemos decir que hay una preocupación, hay una amenaza muy importante sobre el sistema de salud, el fantasma del desempleo. Todos sabemos que nuestro sistema se basa en la seguridad social y el empleo formal, el desempleo es una amenaza cierta que pega al corazón del mismo. Por esa razón, vemos con beneplácito anuncios desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Salud Pública que para aquellos trabajadores que agoten el seguro de desempleo y no vuelvan a la actividad se está planteando la posibilidad de plantear, al menos por un periodo de tres meses, que mantengan los derechos a Fonasa, medida acertada para sostener el sistema de salud.

Cumpliendo con las indicaciones, me queda reiterar las felicitaciones a CRAMI y desearles que sigan por este sendero”.

EDUARDO MILANO

El presidente de CRAMI, Dr. Eduardo Milano, tras el saludo protocolar a las autoridades dijo que “hoy es un día de celebración para nosotros. Quiero destacar dos o tres cosas. Cuando decíamos hoy estamos inaugurando la cocina, el comedor, quisiera desgranar. Hoy es una situación especial, estamos viendo un escenario de incertidumbre, también en lo económico. En muchos aspectos, y en este de hoy, hay una fuerte reafirmación del modelo de atención, estamos viviendo una Covid-19, la avalancha que tenemos de pacientes sin atenderse es terrible, ¿y que se nos ocurre? inaugurar una sala para nuestros trabajadores. Creemos algo loco, pero no es así, a veces nos podemos perder pero creo que tenemos un norte. Es tener un conjunto de gente capacitada, satisfecha con su trabajo, que estén contentos en su casa. La cocina, el vestuario, el comedor, se parecen a una casa, es la segunda casa de los trabajadores, y nosotros lo queremos, siempre lo quisimos. Es un día de celebración y alegría, capaz una locura, quizás no es la única locura ... pero el norte lo tenemos claro”.

DANIEL SALINAS

El último orador fue el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas. “Buen día, un gusto estar acá, rodeado de amigos, ex compañeros del curso de la Maestría de Dirección de Empresas de Salud: Dr. Montenegro, director de Salud Departamental... CRAMI es una institución sumamente potente en el Departamento, junto con las otras instituciones dan gran aporte a la sociedad y devuelven valor a lo que reciben, estamos congratulados de que se siga con ese rumbo. La pandemia es un hecho, no nos puede hacer perder el norte o el rumbo, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Atendemos el tema de la pandemia pero planificamos y generamos una cantidad de líneas paralelas a los efectos que en el quinquenio se puedan concretar una serie de realizaciones, no es el único tema que nos ocupa, es una carpeta dentro del Ministerio”, dijo.

Salinas destacó la necesidad de extremar los cuidados “el desafío son la áreas comunes, se aporta al tema del distanciamiento y al tema de cuidado en los prestadores de salud. Hemos tenido dos brotes, el de Treinta y Tres y el de la Médica Uruguaya que es un brote que nos está desafiando, tenemos 73 casos dentro de los 120 casos que tenemos en el país”, y subrayó la necesidad de “cuidados entre nosotros y hacia con los pacientes”.

“Recuerden que no hay ningún tipo de restricción en el acceso a los equipos de protección personal, el MSP a través del MEF realizó un llamado a licitación para mascarillas N95, para viseras, guantes, para todo tipo de equipamiento, no hay excusas en decir que no tenemos este tipo de material, hay que usarlos”.

Refiriéndose a los insumos para los CTI señaló el ministro que “hay un llamado de desfibriladores, monitores, medicamentos inductores a coma y coma inducido, está previsto el peor escenario pero deseando que ocurra el mejor, en este escenario. Es bueno siempre dar un paso adelante en la dirección correcta, y la dirección correcta es adaptar los planes, teniendo en cuenta que hay un recurso insustituible que es el recurso humano, podemos tener respiradores, medicamentos, pero el recurso humano es indispensable y único, y se tiene que cuidar.

En ese sentido hemos establecido un plan de subrogación de tareas y equivalencia de funciones, plan de contingencia que hasta ahora no hemos tenido que poner en práctica, es un manual de 50 páginas, se establecen equivalencias de distintos trabajadores y los upgrade para manejo del instrumental CTI, así como suplencia de médicos de CTI”.

Para finalizar, el ministro Dr. Daniel Salinas felicitó a los directivos de Crami “por esta iniciativa y exhortarlos a cumplir con todas las medidas de precaución para evitar la expansión de este virus. Canelones tiene once casos nada más pero puede aparecer algún caso más, hay que mantener la marca al hombre sobre los contactos epidemiológicos”.