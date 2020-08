Fabián Negreira: Candidato del Partido Verde Animalista a la Intendencia de Canelones

Ante la cercanía de las elecciones departamentales, Actualidad realiza entrevistas a los ocho candidatos que se presentan para ocupar el máximo cargo de la Intendencia.

Fabián Negreira, quien se define como “rescatista de animales” desde niño. Nos dijo que es “rescatista de animales en Ciudad de la Costa, hace muchos años que lo hago. Empecé a hacerlo con mi abuela cuando era muy pequeñito y me quedó como vocación. Salíamos en una camioneta vieja a castrar animalitos los sábados, te estoy hablando hace 35 años atrás.

A medida que empezó a pasar el tiempo lo empecé a hacer como independiente, siempre fui apolítico, nunca me integré a la política porque nunca encontré un candidato o un partido que me representara. Hasta que el año pasado mi amiga del alma, Paula, que es rescatista conmigo de Paso Carrasco, me habló del Partido Verde Animalista. Escuché sus propuestas no muy convencido, hasta que conocí que era un grupo sumamente familiar y de gente con ganas de salir adelante y ayudar a los animalitos.

Me empecé a enganchar con las propuestas de ellos, a leerlos, acompañarlos, a tratar de trabajar con ellos y descubrí que era gente que realmente estaba interesada en lo que era la ecología y el animalismo.

Me fui integrando de a poquito, mi decisión a aceptar la candidatura es porque ellos prometieron comprar un castramóvil para salir a castrar animales gratuitamente y eso se está llevando a cabo. Se está comprando el móvil en estos días y, bueno, evidentemente al cumplir con la palabra que me dieron acepto la candidatura e ir por más”.

Con respecto a la diferencia entre la propuesta del Partido Verde Animalista y el gobierno actual de Canelones, nos dijo Negreira: “si me preguntas cual es la mayor diferencia, la llevo por el lado de prometer y cumplir, que realmente es algo que a mi me conquistó completamente en este partido. Todos los partidos se comprometen con cosas y nunca cumplen, por eso te hablaba que soy apolítico. Encontré en este partido gente con ganas de trabajar, con muy buenas ideas y lo único que apostaron con la recaudación de los votos es comprar el castramóvil y ya se está comprando. Por lo tanto, cumplieron con su promesa de campaña, que no es algo común en el tiempo que vivimos, ni nunca. Entonces, la principal propuesta nuestra es prometer y cumplir.

Evidentemente no solo nos dedicamos al animalismo y la ecología, un partido político tiene que plantearse desafíos de todo tipo. Somos conscientes que estamos lejos de poder llegar a sentarnos en el sillón de la Intendencia, pero de suceder cambiaríamos un montón de cosas”.

Agregó Negreira que, en el caso de ganar, haría “una gestión transparente, para mí es fundamental que la Intendencia y los Municipios sean participativos, no que haya distancias de todo tipo, desde lo social a lo económico. Entre lo que es el Municipio y la Intendencia, hay que trabajar integrados, para mi es fundamental que los municipios trabajen unidos y que el alcalde y las personas que trabajan en cada municipio sean el respaldo para que el intendente conozca las necesidades de cada municipio y se pueda atacar esas necesidades.

En Canelones tenemos 30 Municipios y son completamente distintos. Cada municipio tiene una realidad y la forma de poder atacar las necesidades de cada municipio es que el alcalde esté informando constantemente al intendente de las necesidades de ese municipio.

Si me preguntas como definir la gestión, es con una gestión transparente y abierta, que los alcaldes sean eje fundamental dentro de la Intendencia para tomar las decisiones en las prioridades y necesidades de cada municipio”.

Consultado sobre si tienen algún plan para los deudores de tributos, que han aumentado por la pandemia, Negreira nos dijo que el tema “me encanta y es fundamental, porque para mí, en este tiempo que estamos viviendo, con este Covid-19 que nos atacó y ha complicado tanto la vida de los vecinos, es fundamental que la Intendencia baje a tierra y contemple las necesidades de cada municipio y de cada vecino.

Me parece fundamental buscarle la vuelta para sacar amnistías, recuperar deudores, ayudar a la gente que tiene necesidades. Poniendo voluntad siempre la vuelta se encuentra, es fundamental poner la voluntad”.

Consultado sobre ¿cuales serían las cinco primeras resoluciones en el caso de asumir en la intendencia de Canelones?, el candidato del Partido Verde Animalista nos manifestó que “arrancaría por controlar el mega basurero que se está por construir que es algo aberrante, un atentado contra la ecología y medio ambiente. Seguiría la protección animal, no puede ser que se sigan considerando cosas cuando son seres vivos, son seres pensantes que toman decisiones, tanta cosa para decirte sobre esto... Pero confiemos en la Ley de Protección Animal.

También es fundamental el estudio y cuidado de la ecología, tenemos que pensar que es lo que va a pasar a futuro. Me acuerdo cuando hace años todo el mundo hablaba sobre los desodorantes en aerosol porque estropean la capa de ozono, hoy por hoy no tenemos capa de ozono y sabemos cómo seguimos atentando contra el medio ambiente.

Luego me inclinaría por una reestructuración del transporte, entiendo que acá en Canelones tenemos una deficiencia de transporte impresionante, hay que hacer una restructuración ya que el transporte acá en Ciudad de la Costa está calculado para el año 60 y Canelones ha crecido en forma exponencial desde esa época hasta ahora. Hay que cambiar la forma de trabajar, hay que cambiar recorridos, poner recorridos en zonas olvidadas, que son muchas y encaminarlo por ahí.

La quinta resolución sería instalar auditorias, tenemos que saber en qué se gasta el dinero de la Intendencia, tenemos que saber dónde está el dinero de los contribuyentes, tenemos que saber por qué más de la mitad del dinero que ingresa a la Intendencia se va en sueldos y no en inversión de obras. Evidentemente hay que estudiar mucho por ese lado”.

Mensaje del candidato Fabián Negreira

Para finalizar, el candidato del Partido Verde Animalista, deja este mensaje a nuestros lectores:

“Mi mensaje es muy claro, quiero que sepan que Fabián Negreira es una persona como cualquier otra del barrio, que no busca ningún interés político sino hacer una gestión transparente, colmar las expectativas de la gente, que el vecino venga plantee un problema y se le encuentre una solución. Que no sea lo que vivimos a diario, que uno va y plantea un problema y ese problema termina quedando archivado en una foja y nunca se le encuentra una vuelta, la gente no hace denuncias porque sabe que no obtiene resultados. Lo que si me comprometo a ser quien soy, una persona transparente, que tienen ideales, que piensa que todo se puede, si uno tiene voluntad todo se puede. El tema es no marearse con los papelitos y después de llegar arriba no hacer lo que hace la mayoría: olvidarse de la gente y pensar en el acomodo propio.

Sí, les puedo dar la seguridad, que voy a hacer todo por la Intendencia y por los municipios, porque mi interés es que la gente se sienta escuchada y pueda encontrar en mi lo que ha buscado durante años, me incluyo, y nunca lo encontró. Una persona que hable en forma transparente, que cumpla lo que está prometiendo y que no se olvide de la gente, eso si se los puedo asegurar”, concluyó Fabián Negreira.

(Continuaremos con otros candidatos)