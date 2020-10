Entrevistamos a los alcaldes electos de La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso y Sauce

Actualidad, conocidos los resultados de las elecciones departamentales y municipales, entrevistó a los alcaldes de La Paz, Progreso, 18 de Mayo, Sauce y Las Piedras.

LA PAZ: ALCALDE ELECTO BRUNO FERNÁNDEZ

El alcalde Bruno González declaró que “nuestras primeras palabras son de agradecimiento y agradecimiento profundo. En primer lugar a la militancia, a todos los compañeros de la lista 1824 de estos sectores del Frente Amplio que apoyaron nuestra candidatura. También el saludo a los otros candidatos a alcalde, tanto de nuestra fuerza política como de otros sectores que participaron en los comicios”.

Agregó “la mano siempre tendida para trabajar juntos, ya no como militantes del Partido Nacional o del Partido Colorado sino como vecinos y vecinas de nuestra ciudad de La Paz, trabajando en conjunto para construir una mejor ciudad.

El resultado electoral sorprendió gratamente, fuimos por amplio margen vencedores de la contienda electoral. Cerca de 3.500 votos apoyaron nuestra candidatura lo cual muestra un amplio respaldo de la gente, por lo que uno está agradecido y ese amplio respaldo también refuerza nuestro compromiso de trabajo para el futuro dónde esta victoria por amplio margen también pone la vara muy alta de cara a lo que se viene próximamente”.

Respecto a esta segunda gestión, Bruno Fernández aseguró que “lo primero que vamos a hacer es repetir la fórmula que construimos en la primera administración y que este respaldo de la gente la hace importante y es trabajar cerca de la gente recorriendo”.

“Lo primero que vamos a hacer es recorrer todas la comisiones barriales de nuestra ciudad, como lo hicimos en la pasada administración, donde hicimos 26 reuniones con vecinos y comisiones barriales a los efectos de tomar insumos para la elaboración del presupuesto municipal 2025. Trabajaremos con los vecinos organizados, con las fuerzas vivas, con las comisiones barriales que creo que es el camino que hay que seguir, ese es el primer desafío”, finalizó Fernández.

PROGRESO: ALCALDE ELECTO CLAUDIO DUARTE

Claudio Duarte, el alcalde electo en Progreso tiene 35 años, un hijo de 21 mes y vive en concubinato con su compañera Emilia Sotelo desde hace 13 años en Progreso, en Barrio Norte.

Entrevistado por Actualidad, Claudio Duarte nos dijo que fue “en esta gestión, estos cinco años, concejal, suplente del alcalde. Por momentos concejal, por momento alcalde y bueno, surgió la posibilidad de ser candidato para el 2020 en el período 2020 – 25”.

Agregó que “habíamos hecho una muy buena gestión. En mi opinión, de buena a muy buena en Progreso, ejecutando un montón de proyectos que estaban pactados desde antes y otros que los hicimos en conjunto con las comisiones y las organizaciones sociales que pudimos ejecutar con una muy buena gestión de la Intendencia con un respaldo, un presupuesto bastante gordo, digamos, que nos permitió avanzar de forma notoria en nuestra localidad.

En este momento, estamos reflexionando o haciendo el análisis político de lo que fue la elección del domingo. Una campaña larga, con la pandemia en el medio. Nos apoyaron en nuestra candidatura 20 agrupaciones y sectores, lo cual fortaleció la participación, con recursos humanos, militancia desde la 2121 que es mi sector y de la 609 que es el sector más fuerte del Frente Amplio en lo nacional, departamental y también aquí, en lo local”.

Duarte nos dijo que “hoy nos instalamos como 2121, como primera fuerza en Progreso, es un logro importantísimo, porque es histórico.

E la gestión anterior, en el año 2015, en aquel momento también me tocó estar en la 99-738 pero en este momento estamos en conjunto con uno de los compañeros que competían hoy, como es Petrocelli. También me tocó ser la primera fuerza en aquella lista, lo cual deja bien claro que la elección municipal es muy distinta al resto de las elecciones. La gente rota, pero deja una reflexión de que este Progreso es frenteamplista, el 70% del electorado fue del Frente Amplio en Progreso. Un trabajo muy bueno de los tres candidatos, de las tres agrupaciones que nos presentamos, así que muy contento por todo eso. El 26 de noviembre estaríamos asumiendo el nuevo Consejo electo y rápidamente nos pondremos a trabajar en nuestro proyecto, nuestro programa local, que también habíamos consensuado con los demás compañeros. Somos cuatro las líneas del Frente Amplio y una el Partido Nacional, tal como se manejó el 2010 y en el 2015, así que todo eso se mantiene”.

Confiesa Duarte que espera “con ansias ese momento para trabajar con ganas, con compromiso y responsabilidad, que es lo que nos llevó a tener una elección muy buena y un resultado electoral asombroso para nosotros, con una votación abultada como fueron 2.900 votos”.

“Así que bueno, agradecerles, agradecerles a todos, y a Actualidad por este espacio”, concluyó Claudio Duarte.

18 DE MAYO: ALCALDESA ELECTA ADRIANA SÁNCHEZ

Adriana Sánchez electa alcaldesa del Municipio 18 de Mayo, una vez conocido el resultado nos confesó que “está muy contenta con la gente, con el equipo, con los compañeros que trabajaron.

Muy agradecida con la gente, en realidad aun dura la emoción de tanto sacrificio, orgullosa del equipo que tenemos para trabajar estos cuatro años y medio.

El consejo se conformó con tres líneas, dos a la cual pertenecemos nosotros, una línea sacó la 2121 con la señora Nancy Ramírez, una del Partido Colorado y otra del Partido Nacional. Así quedó conformado el Consejo Municipal. Estamos contentos y dispuestos a seguir trabajando, a seguir con los proyectos, seguir trabajando principalmente con la gente, tenemos nuestro plan quinquenal armado para trabajar con la gente, estamos a disposición de los vecinos. En este cargo nos pusieron los vecinos, vamos a hacer todo lo más que podamos y estar siempre cerca del vecino.

Por eso nuestra consigna era 'Por un Municipio de Puertas Abiertas'. Siempre estuvimos rodeados de los vecinos, muy agradecida de que los vecinos hayan sido parte de todo esto. En lo personal, tengo 59 años, nací acá, me crié acá, crié a mis hijos acá, hace 40 años que estoy casada, crié a mis hijos acá, mis nietos se están criando acá, en el Dorado es el lugar donde vivimos, terminé el liceo ahora de grande no hace mucho. Hace unos cinco años, hice las materias que me faltaba terminar.

Toda la vida milité en la fuerza política, estoy desde que tengo uso de razón, siempre me gustó la militancia, milité mucho socialmente, pertenecí a la Comisión de Fomento de El Dorado por cinco años, soy vocal de la comisión de fomento. No soy como dicen la presidenta, yo soy vocal. En realidad, cuando asumí en el periodo que está culminando yo renuncié a la Comisión de Fomento de El Dorado, a veces hay una confusión que la gente cree que permanezco. Si ayudo, si trabajo, voy como vecina y trabajo en la comisión pero no soy ni la presidenta ni nada, incluso últimamente ni he ido a la comisión”, finalizó Adriana Sánchez.

SAUCE: ALCALDE ELECTO RUBENS OTONELLO

Rubens Otonello manifestó a Actualidad que “la verdad que es un momento muy importante para todos nosotros el haber sido reelecto alcalde del Municipio de Sauce. Como fue la primera vez en el año 2010 y para un sauceño que nació en esta tierra, que nació en Sauce, es motivo de orgullo y de mucha responsabilidad. Como en aquel primer día, nos sentimos profundamente honrados, orgullosos de este lugar tan importante, pero evidentemente nos transmite a todos los ciudadanos, los vecinos de Sauce, tanto del ámbito urbano como rural, la necesidad de realizar todo lo que Sauce necesita.

En ese sentido nuestra gestión estará orientada fundamentalmente a abrir las puertas del Gobierno Nacional, de bajar todas las obras posibles, de infraestructura, de inversión en materia de obras en la ciudad, en la parte rural, caminos rurales, en las calles, en los ámbitos de espacios públicos, en la inversión, en la generación de fuentes laborales, que es una de las prioridades más importantes, no solamente de Sauce sino de toda la región”.

Agregó Otonello que impulsará “el tema cultural y social fuertemente. Una de las prioridades es el tema de la tenencia responsable de animales y su protección y generar ámbitos, estructura de participación de vecinos de carácter permanente, en el cual los vecinos sean parte integral y fundamental de la gestión de este Municipio.

Pretendemos ser un colectivo, el cual no solamente esté integrado por el Consejo Municipal sino que los vecinos sean partícipes permanentes de esta gestión. La elección de este domingo pasado nos demostró y nos dio ese margen de respaldo a la futura gestión, la cual queremos que sea fuertemente comprometida con esa gestión y con esa confianza que los vecinos nos transmitieron”.

Destacó el,alcalde electo que básicamente trabajará en “una serie de proyectos que generen ese impacto; Sauce tiene una realidad en la cual muchos vecinos, más del 55 % viven en las zonas rurales.

Tenemos que mirar no solamente lo urbano y rural sino la conexión que entre ambos genera. Sauce es un municipio realmente muy grande, genera una caminería de casi 400 kilómetros en zona rural y un fuerte impacto que tenemos que generar en zona urbana. El tema de pluviales, veredas, caminerías, calles, pavimentación, debe ser una de las prioridades en este quinquenio y vamos a trabajar en ese sentido”, dijo.

Manifestó que “ha hecho muchas gestiones previo a la elección de este domingo, con autoridades del gobierno nacional, hemos mantenido reuniones con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el subdirector de OPP, José Luis Falero, con el director nacional de Bomberos por la necesidad de que Sauce tenga un destacamento para toda esta región del centro del departamento de Canelones

Hemos mantenido reuniones con otras autoridades en otros ámbitos como INAU, INISA, ámbitos en los que nosotros queremos traer políticas territoriales a nuestro municipio. También con autoridades del MIDES, del director de Nacional del Instituto Nacional de la Juventud para que los jóvenes tengan la posibilidad real de abrir puertas laborales, puertas culturales, que el INJU tenga una cabeza en Canelones y que sea en Sauce. Con el director de la Secretaría Nacional de Deportes coordinamos acciones en ese sentido”.

En cuanto al relacionamiento con el intendente Yamandú Orsi, Otonello señaló que “le conocemos y esperamos tener un dialogo permanente de ida y vuelta, abierto y constructivo, son miradas de distintas cabezas que están por encima de los colores partidarios. Tenemos que tomar en cuenta que para nosotros primero que nada está el vecino, y en ese sentido vamos a tener una coordinación permanente y diálogo con el intendente y con la comuna departamental de Canelones y un acceso y apertura de puertas con el Gobierno nacional, y permanente participación y escuchar permanentemente a los vecinos de Sauce, esas serán nuestra líneas fundamentales”.

Ottonello también explicó que mantuvo contactos con el Jefe de Policía de Canelones y el comando por la seguridad de la ciudad. Indicó que “el alcalde tiene que ser un actor fundamental, conjuntamente con el señor comisario y las fuerzas vivas de Sauce en materia de seguridad. Nosotros vamos a defender el derecho de los vecinos de Sauce en materia de seguridad”.

Remarcó que dará “participación de todas las fuerzas políticas de Sauce, tengan o no tengan representación en el Municipio. Todos tienen que ser oídos y que todas sus ideas puedan, de alguna manera contemplarse, o muchas de ellas dentro de este programa quinquenal que queremos elaborar entre todos.

Nuestro mensaje fue siempre, Sauce nos une. Esa es la idea, todos unidos por Sauce con una gestión a futuro que nos genere eso. Todos unidos, con la camiseta puesta de nuestro Municipio, ese es nuestro centro de atención, Sauce nos une”, finalizó el alcalde electo de Sauce.

LAS PIEDRAS: ALCALDE ELECTO GUSTAVO GONZÁLEZ

En Las Piedras fue reelecto alcalde Gustavo González. Aseguró que pondrá énfasis en “culminar con el plan de movilidad de mejoramiento del transporte público; la creación y la conservación de los espacios públicos, limpieza y protección del medio ambiente.

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de nuestra ciudad, y el relacionamiento con los vecinos de participación ciudadana”.

Agrega que “comenzaremos con tener un plan de obras de infraestructura en los barrios más relegados, que todavía no hemos podido terminar. Estaremos terminando con el plan de obra en el barrio Pueblo Nuevo y Miraflores y le agregaremos un mejoramiento barrial a los que nos van quedando, Santa Isabel, Talca y Colina del Mirador. Incorporando un poco los planteos que nos van a hacer los vecinos y vecinas en los primeros cabildos. De acuerdo al presupuesto que tengamos iremos definiendo las prioridades y cuáles serían los barrios, dentro de los que ya nombramos, los que pudiéramos concretar es esa planificación.

Lo otro tiene que ver con el plan de movilidad, seguir trabajando lo que tiene que ver con mejoramiento de infraestructura estacionamiento”.

Dijo que también trabajará en el “mejoramiento de la cartelería vial dentro de la ciudad, la creación de la terminal de ómnibus en el Obelisco que nos permita ordenar las líneas en mejor estacionamiento y partida. Generar alguna otra línea de circulación interna de transporte público dentro de nuestro territorio.

Seguiremos trabajando con la culminación de los refugios peatonales y seguir trabajando en lo que tiene que ver con la seguridad Vial.

Lo otro será formar nuevos temáticos en lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, la educación y la defensa del medio ambiente.

Como ámbitos de participación y definición de los ejes políticos, llevar adelante estos temas. Lo otro será la recuperación de la centralidad urbana de nuestra ciudad que tiene que continuar con el mejoramiento de la Plaza Batlle Ordóñez, la creación de una semipeatonal en Avenida Artigas entre Lavalleja y Rivera dando una continuidad a ese mejoramiento de la plaza e ir incorporando también al flamante proyecto de Centro Cultural Las Piedras ex Carlitos.

Otro tema, que también estará es implementar la articulación con los gobiernos departamentales y nacional en dos temas muy importantes que tienen que ver para nuestra ciudadanía o nuestra comunidad: la vivienda y el trabajo”.

Agregó González que “lo otro que haremos tiene que ver con seguir trabajando en una pista de atletismo; mejoramiento de las canchas deportivas y el mejoramiento de todo el entorno del Polideportivo, con la parte de esparcimiento y todo lo que tiene que ver con el deporte en ese espacio que todavía se está construyendo.

Esas serán un poco las primeras medidas que pensamos implementar e ir resolviendo de acuerdo al presupuesto que vayamos a tener”, concluyó Gustavo González.