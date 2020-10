Alcaldesa Silvia Pérez: “Un orgullo haber ocupado el cargo de alcaldesa durante estos meses”

Silvia Pérez Priario, desde el 1º de enero pasó a ocupar el cargo de alcaldesa, primero por la licencia del Dr. Bruno Fernández y luego, desde el 8 de febrero por la renuncia de éste para hacer campaña por la reelección.

Transcurridos más de nueve meses, consideramos oportuno conocer lo realizado en ese periodo, más prolongado de lo previsto por la aparición de la pandemia de covid-19.

La alcaldesa comienza su charla con Actualidad señalando que le “tocó este rol tan importante de llevar adelante el Municipio de La Paz, al cual vengo desde hace muchos años por una comisión barrial de la zona rural de La Paz, que realmente es la zona de Cuchilla de Sierra, barrio Ottonello, actualmente llamado barrio Artigas.

Desde esos comienzos, trabajando por la zona, llegué a ser concejal por cinco años del Municipio La Paz y tomar nueve suplencias del alcalde Bruno Fernández. Y bueno, me tocó ahora ser alcalde titular en este tiempo. En lo personal es un logro y es un orgullo para mi familia que sea la primera mujer alcaldesa del territorio. Trabajar en los barrios es una de las cosas que más me gusta. Me tocó una tarea bastante dura por la pandemia, un desafío que lo llevamos adelante junto al Concejo del Municipio”, dijo.

“El 8 de febrero asumí como alcaldesa titular del territorio, el mes del aniversario de la ciudad de La Paz. Este año celebramos los 148 años de la ciudad y todos los días del mes de febrero se hacen actividades de folklore, tango, poesía, cumbia, eventos para todos los gustos en varios puntos de la ciudad. También se contó con Animación de Canelones, con 'Cine bajo las estrellas' en los distintos barrios de La Paz y trabajando siempre con Rotary Club y el Club de Leones. Tuvimos un cierre espectacular del aniversario. En marzo continuamos los trabajos en los barrios y, bueno, la pandemia nos asombró muchísimo y debimos trabajar con mucha fuerza, para poder ayudar a muchas familias. Con el covid-19 muchas personas se quedaron sin trabajo, el feriante que hace su pesito diario en la feria no pudo trabajar, jefas de familia, personas mayores de 65 años con alguna patología de una enfermedad tampoco podían trabajar. Analizamos todos los casos con la asistente social, las compañeras de Canelones y Desarrollo Humano y se hizo la entrega muy importante de canastas. La directora Gabriela Garrido, las compañeras Laura y Natalia, Horacio y las asistentes sociales trabajaron excelentemente en el territorio, tomando las solicitudes de la situación de cada familia y evaluando las necesidades para ayudar con canastas a distintas familias.

Además, el Consejo del Municipio aprobó la compra hasta el mes de noviembre de canastas, también haciendo un seguimiento con la asistente social. Muchas personas se han reintegrado a trabajar, por suerte, y otras aún no se han reintegrado, por eso se sigue ayudando a muchísimas familias.

Se vienen entregando muchísimas canastas, un promedio de 3000 canastas. También venimos trabajando en apoyo de ollas populares y merenderos del territorio de La Paz. Al principio teníamos siete ollas y cuatro merendero, ahora contamos con tres ollas y tres merenderos. Entre quienes colaboraron están Marcelo, los motoqueros trabajaron firme, también la gente de Abayubá. Tenemos a Primuchi en el barrio pegado al Parque Metropolitano el Club Wanderers trabajando desde el principio y también la iglesia de la Parroquia que también trabaja con merendero y una bolsa los fines semana.

Al principio estuvieron el Club La Bomba, el Club River y también las brigadas solidarias, que trabajaron con mucha humanidad. Se contó con muchas donaciones, muchas familias ayudaron y eso es importante, porque vemos que La Paz es un territorio muy unido. Me siento muy orgullosa de los paceños y comprobar que entre todos nos podemos ayudar”.

Destacó la alcaldesa que “también se hizo dos entregas de ropa de segunda mano.

Con la entrega de ropa tuvimos dos lugares donde se hizo entrega de la misma, una fue el Polideportivo La Paz y el otro fue la Ajupen, en dos jornadas distintas.

Mucha gente retiraba la prenda que pudiera necesitar y dejando el comestible que pudiera y sino no.

Ahora tendremos una entrega el día 16 de octubre de 10:00 a 13:00 horas en Santos lugares, entre La Lucha y Santos Lugares. Así que el vecino que necesite puede retirar su prenda ese día.

Destacó Silvia Pérez que “también nosotros venimos trabajando, desde el principio, en la limpieza en el territorio o espacio público, lugares donde circula muchísima gente. Contamos con el apoyo del director general de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, su dirección vino trabajando muy bien en la ciudad. También en el mantenimiento y la higiene del edificio, tomando todas las precauciones como la colocación de mamparas en los espacios de atención al público, se están tomando todas las medidas.

Hoy en día el Municipio está abierto y tiene una persona encargada en la puerta de ingreso controlando la distancia, controlando las personas para que puedan hacer su trámite con la seguridad que tomamos todas las precauciones”, dijo.

Acotó que “muchísimas familias que hoy en día, mucha gente, está agradecida por todo lo hecho en los meses más críticos. Es una parte muy humana que la Intendencia de Canelones y el Municipio de La Paz se puso al hombro este trabajo tan humano de poder ayudar a muchas familias que realmente lo necesitaban”.

En su balance de lo realizado en estos nueve meses destacó la alcaldesa que está “muy agradecida a la cuadrilla de La Paz, los compañeros que desde el principio, en plena pandemia primero, hacíamos turno en dos grupos y hoy en día están trabajando todos, constantemente en el territorio. Felicito a la cuadrilla y también a los demás compañeros del Municipio, porque uno es la cara visible pero el gran trabajo que desarrollan los compañeros es muy importante. Los compañeros de secretaría, por ejemplo, es muy importante nombrarlos por el gran trabajo que vienen desarrollando constantemente. Ellos son los que están ahí, trabajando firme y el gran equipo que está detrás de todo esto: Fernando Piedrabuena es uno de los administrativos, es jefe acá y es uno de los compañeros que con mucha firmeza trabajan, como Micaela Montes de Oca y Sofía Damián Miguel. Son compañeros que vienen trabajando firme. Son un gran equipo y gracias a ellos el trabajo puede salir.

Los gestores Leandro Fabre en Deportes y Alejandro Fernández en Cultura también trabajan firme. Mi agradecimiento a todos los funcionarios del Municipio porque todos aportan su gran trabajo a lo que realmente están haciendo Y es importante acotar esto porque gracias al amor del equipo las cosas pueden salir, eso es muy importante comentarlo.

Trabajamos también con los jovenes de Rotary, actividades del Patrimonio. También quería agregar que los días de lluvia muy feos que hubo en el invierno, trabajamos en lugares con inundaciones. De agradecer a las máquinas de cooperativa COSAM y al director de Gestión Ambiental Leonardo Herou y a la cuadrilla del Municipio. El día de las inundaciones tuvimos una larga jornada, de las 11:00 de la noche a las 5:00 de la mañana haciendo una limpieza de cunetas. Se hizo una limpieza muy grande del arroyo de Las Piedras, lado de Montevideo y Canelones. Faltan otros lugares costeros que estamos negociando con el Municipio G y la Intendencia de Montevideo”.

“Debo destacar que también hicimos actividades el Día del Adulto Mayor, iluminando la fachada del edificio. También iluminamos la fachada del edificio por el mes del Cáncer de Mama, Autismo y todos los fechas especiales.

El día viernes 25 de setiembre inauguramos las letras corpóreas en la entrada de la ciudad por ruta 5 y Aldabalde, donde nos acompañó el intendente Tabaré Costa. El dueño de la estación de Ancap cedió el predio y también donó las letras. El municipio con la cuadrilla trabajó en el terreno y pronto estaremos haciendo otros trabajo sorpresa que vamos a hacer en la ciudad.

El Consejo Municipal aprobó la compra un camión que será muy útil. Es oportuno felicitar a los alcaldes anteriores que han permitido desarrollar obras muy importantes. En noviembre asumirá el Dr. Bruno Fernández, quien ya se desempeñó en el cargo el período anterior y en pocos días como quien dice ya estará otra vez de nuevo en el territorio como alcalde”.

“Así que bueno, más que nada se ha trabajado firme en el territorio Y esa es la idea, de continuar un trabajo en conjunto con las comisiones barriales, un abrazo para todos”, finalizó la alcaldesa Silvia Pérez.