El joven violinista Nicolás Maggi Berrueta sueña con un conservatorio gratuito para su ciudad

Nicolás Maggi Berrueta, o “Nino” como le dicen en forma cariñosa, es un ejemplo de sacrificio y vocación. Fue reconocido en el 2017 por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE) con uno de los premios nacionales a la excelencia ciudadana.

Con tan solo 15 años se destaca con el violín y sueña con un conservatorio gratuito para chicos de bajos recursos en su localidad, San Jacinto del departamento de Canelones.

El joven músico tiene largas jornadas “suelo levantarme entre seis o siete de la mañana, me pongo a hacer algunas tareas que tenga para ese día y me apronto para ir al liceo de la ciudad de Tala, regresando cerca de las 08:00 de la noche, a las 08:30 de la noche me pongo a estudiar violín hasta las 11:00 de la noche”

Acerca de su vínculo con los estudios nos cuenta que “es muy bueno, con mis compañeros también, hay veces que se me va de las manos, ya que estoy con mi actividad con el violín. Hoy en día curso 1er año de bachillerato y cuesta un poco, pero seguimos para poder concretar e ir avanzando los años, hasta el momento no me he quedado con ninguna materia a examen”

Otro tema que estuvo en la charla con ACTUALIDAD fue la ayuda al prójimo y los sentimientos que le genera. “Es un tema muy importante, si lo tuviera que describir de alguna manera sería paz interior, por eso es que ahora estamos tratando de concretar un conservatorio gratuito para chicos jóvenes de escasos recursos de mi ciudad, San Jacinto, y de zonas de los alrededores. Está basado en mi experiencia personal y también en cosas que a lo largo de la vida he ido adquiriendo, esa sabiduría que pude aprender cuando viajé al exterior y me generó algo en mí que era querer ayudar a otros chicos a que también tuvieran la oportunidad de que lo que yo estaba viviendo en ese momento también lo pudieran vivir. Ese fue el desencadenante para que me metiera en esta idea del conservatorio”.

El joven músico aseguró que “mi sueño se trata de tener un conservatorio para que esos chicos de escasos recursos que no tengan instrumentos puedan adquirir un instrumento y puedan aprender a tocarlo gratuitamente. ¿Qué me motiva a eso? que yo soy de bajos recursos y eso me alienta para que otros chicos puedan estudiar. También sería muy positivo que los chicos puedan el día de mañana llegar a la capital en igualdad de condiciones, eso me motiva para que este conservatorio pueda salir”.

Nicolás agregó que cuenta con “apoyo del municipio y del alcalde de San Jacinto que proporcionan el espacio físico, también se tiene el apoyo de profesores con la orquesta Eduardo Fabini a cargo del director Julio Aparicio. La colecta que estamos haciendo ahora es para la compra de instrumentos, para que cada chico pobre tenga su instrumento y se lo pueda llevar a su casa gratuitamente. Tenemos cuentas de Abitab para que toda la gente que quiera apoyar a este proyecto lo pueda hacer.

Asimismo, detalló que cuenta con el apoyo de Living Peace, que “es una fundación europea que maneja 132 países alrededor del mundo de la mano de Carlos Palma”.

Nicolás añadió que la fecha de inauguración del conservatorio será el 21 de septiembre, dado que ese día es coincidente con “el 'Día Internacional de la Paz' y creemos que este conservatorio va a traer mucha paz para los chicos del conservatorio de Canelones”.

Para finalizar, el músico recordó que una de las formas de apoyar es a través de la cuenta 117.074 a nombre de Living Peace.