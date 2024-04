Resultados negativos en análisis toxicológicos de Adrián Peña y otro conductor tras accidente

Details Wednesday, 24 April 2024 03:38

La fiscal encargada del caso, Bárbara Zapater, comunicó el martes 23 de abril que los análisis toxicológicos realizados al fallecido senador colorado de 48 años y al joven de 27 involucrado en el accidente, arrojaron resultados negativos en cuanto a alcohol en sangre.

Por otro lado, la pericia accidentológica concluyó que el siniestro "se debió al factor humano, atribuible al conductor Peña ya que circulaba en la senda contraria embistiendo al automóvil" del joven. El trágico incidente tuvo lugar el pasado jueves 4 de abril en la ruta 36, cerca del kilómetro 30.

Efectivos policiales recabaron testimonios de testigos, quienes aseguraron que no observaron que las luces de freno de la camioneta Hyundai que manejaba Peña se encendieran en ningún momento, lo que sugiere que el exministro podría haber experimentado una descompensación o el agotamiento propio de la intensa actividad de la campaña electoral en la que se encontraba inmerso.

En el vehículo de Peña se halló su licencia de conducir vencida desde hace dos años, mientras que el joven conductor involucrado en el accidente carecía de este documento, según el informe de la Policía Caminera.

HOMENAJE Y DESPEDIDA

Un adiós emotivo y sentido se vivió el 5 de abril de 2024 en San Bautista, Canelones, donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto a destacados dirigentes de diferentes partidos políticos, se acercaron para rendir homenaje al senador colorado Adrián Peña, quien lamentablemente perdió la vida en un trágico accidente a la edad de 48 años.

Lacalle Pou expresó su pesar por la pérdida de Peña, destacando su inteligencia y capacidad de aprendizaje rápido durante su gestión al frente del Ministerio de Ambiente. Recordó con cariño las discusiones que tuvo con el senador, mencionando que siempre lograba sacarle una sonrisa con sus ocurrencias y chistes.

Una anécdota particular entre ambos fue el regalo de un reloj "atrasado" que Lacalle le hizo a Peña, quien, con su característico humor, bromeaba diciendo que los blancos eran muy rápidos y él siempre tenía que correr detrás. Este sentido del humor y su vivacidad eran rasgos que lo distinguían, según el presidente.

En cuanto a su desempeño en el Ministerio de Ambiente, Lacalle destacó la habilidad de Peña para abordar diferentes temas y posicionarse con inteligencia, mencionando específicamente la discusión en torno al "bono verde".

Lacalle Pou, quien llegó al velatorio en la tarde, hizo llegar previamente una corona de flores en su nombre como muestra de respeto y afecto. En sus palabras de despedida, resaltó la relación de cariño y respeto que mantenía con Peña, resaltando su agudeza mental y su buen humor como características constantes en su personalidad.

EL FATAL ACCIDENTE

El senador Adrián Peña, referente del sector Ciudadanos del Partido Colorado, falleció el 4 de abril de 2024 sobre la hora 21 en un accidente de tránsito en ruta 36, a la altura del kilómetro 29, cerca de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

Peña viajaba solo y murió a causa de una fuerte colisión entre el vehículo que conducía y un automóvil que se dirigía en sentido contrario, por el otro carril.

El conductor del otro vehículo, marca Peugeot, era un joven de 27 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Pudo escapar del automóvil siniestrado, fue atendido en el lugar por personal médico y fue internado en estado grave.

Se busca determinar las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace. En el lugar trabajó personal de Bomberos, Policía Científica y de emergencias móviles, que concurrieron al lugar del siniestro.

La fiscal a cargo del caso, Bárbara Zapater, adelantó en rueda de prensa que se realizarían estudios de alcohol y drogas en sangre tanto para el sobreviviente como para el fallecido, cuya autopsia se llevó a cabo en Las Piedras.

Explicó que "lamentablemente, el senador no siguió la senda por la que venía, no sabemos por cuál motivo, invadió la senada contraria e impactó contra el otro vehículo que circulaba hacia el norte". Con relación al sobreviviente, señaló que esta persona "no podía respirar" y "tenía un dolor abdominal muy fuerte".

Además de su labor política, Peña se dedicaba también a la cría y distribución de pollos en su localidad natal de San Bautista, y había sido un colaborador cercano del excanciller Ernesto Talvi.

La muerte de Adrián Peña, de reconocida trayectoria política, generó consternación y tristeza en legisladores y dirigentes de todos los partidos políticos, y en sus seguidores.