Octava edición de la Feria del Libro en Las Piedras

Details Saturday, 27 April 2024 17:36

Se inauguró la octava edición de la feria del libro de Las Piedras, Abril entre libros, una celebración de la escritura, la literatura y la lectura que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de abril, de 10 a 21 horas en el Centro Cultural Carlitos de Las Piedras, con entrada libre y gratuita.

Se contará con la participación de más de 30 escritores y se desarrollarán presentaciones de libros, talleres de formación y espectáculos musicales en uno de los eventos culturales más importantes de las letras en el departamento de Canelones.

La feria es organizada por la Intendencia de Canelones, el Municipio de Las Piedras y el Centro Cultural Carlitos, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura.

El Centro Cultural Carlitos desde su apertura tiene un trabajo muy importante en lo que se refiere a la promoción de la lectura y la escritura. Allí funciona desde más de tres años el taller de escritura Desayunadores y esta feria se plantea como una fiesta de la cultura, que reúne expresión artística, talleres, presentaciones, charlas y una síntesis de lo que sucede durante todo el año en el centro cultural.

El lanzamiento se realizó con la participación del Director General de Cultura de la Intendencia de Canelones, Sergio Machín, el Alcalde de Las Piedras, Gustavo González, la responsable del área de Comuna Joven, Nataly Zalkind, demás autoridades de la Intendencia de Canelones, escritores y participantes de las actividades literarias del Centro Cultural Carlitos, vecinas y vecinos.

Machín sostuvo que Abril entre libros es un proyecto consolidado, que comenzó como una propuesta desde el Municipio de Las Piedras y hoy es "un hito de las letras del departamento de Canelones", que forma parte de la política de la Intendencia.

El Director de Cultura informó que Canelones es un departamento muy diverso, con un dispositivo de apoyo a la lectura muy importante a través de ferias itinerantes, una feria internacional del libro, que este año se va a desarrollar en el mes de agosto, así como la promoción de la escritura a través de los Fondos Prende, que premia proyectos de las letras, con el Programa de Circulación de Contenidos, "que genera en el departamento una gran oportunidad y un fuerte compromiso con la promoción de la lectura y los libros".

El Alcalde Gustavo González contó que este evento surgió hace ocho años atrás con la propuesta de Rafael Benitez, referente de cultura del Municipio de Las Piedras, con la intención de que participen librerías y escritores locales. Informó que entre las actividades se destacan la presentación de un libro sobre la uva y el vino, actividades que tienen que ver con la infancia, adolescencia, deporte y también de afrodescendencia.

La gestora del Centro Cultural Carlitos de Las Piedras, Josefina Trías, informó que este evento es uno de los hitos del Carlitos, donde el equipo trabaja durante meses para ofrecer tres días de cultura, con una fuerte promoción de la literatura nacional y local, con mesas para infancia, para juventud y para adultos, con instancias de formación que son una novedad en esta edición.

Las propuestas para esta nueva edición

El sábado de mañana se realizará un taller de novela negra con Alicia Escardó, una escritora uruguaya que vive en la costa canaria (es necesario inscribirse previamente al mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Entre las actividades se destaca la presentación del libro de Tamara Silva, quien con 24 años ganó el premio Bartolomé Hidalgo 2023. También presentarán su libro Gabriel Quirici y el viernes a las 18 horas se presentará Tejedoras del Cambio, Mujeres y feminismos, con la moderación e la Directora del Área de Género de la Intendencia de Canelones, Nohelia Millán. El cierre musical del sábado estará a cargo de alejandro Balbis.