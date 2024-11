El operador hotelero Guillermo Marichal es optimista, espera una mejor temporada

Details Sunday, 10 November 2024 22:59

El operador hotelero e integrante de la Asociación Turística de Canelones, Guillermo Marichal, es optimista ante la próxima temporada turística.

Entrevistado por Actualidad nos manifestó que “la próxima temporada será una temporada positiva, buena, esperamos que sea bastante mejor que la pasada. Los niveles actuales de los fines de semana que estamos teniendo en octubre y noviembre son muy buenos, muy positivos, se ha recuperado bastante el flujo de argentinos a la zona de la Costa de Oro”.

Marichal explicó que “al saber que tenemos una distancia menor en la economía argentina y la uruguaya, relativamente corta comparando con el año pasado, nos están pasando dos cosas que son positivas: los uruguayos viajan menos hacia Argentina y están disfrutando nuestras costas y los argentinos vuelven a veranear en la costa del Uruguay”.

Agregó que “empiezan a completarse los lugares, por suerte hay muchas consultas, hay reservas, avizoramos un verano positivo. No va a ser de los mejores porque todavía la economía argentina no se ha recuperado y no hay tantos argentinos que puedan viajar, o sea no hay como había antes, que eran muchísimos. Igualmente ellos ya de pique son más que nosotros los que van a salir en vacaciones.

Eso va a implicar también que las distintas ofertas en la costa se empiecen a completar. Principalmente Punta del Este, Piriápolis, Rocha, Canelones, etc.”,

Estima Marichal que “si las últimas temporadas fueron buenas solo los primeros 15 días de enero, ahora pensamos de que esto se vaya a extender por lo menos hasta finales de enero y si Dios quiere todo febrero. Tenemos un febrero que va a ser largo porque las clases ya arrancan en la semana de carnaval, lo cual estamos tratando de convencer a las autoridades que por lo menos arranquen el lunes. Pero avizoramos que va a ser una temporada positiva”.

Al finalizar, el gerente del Hotel Argentina nos explicó que “hacen gestiones ante las autoridades para “que se apoye al turista uruguayo y se le baje los impuestos en la hotelería, como pasó en temporadas anteriores que estábamos con la pandemia. Pensamos que tienen opciones buenas para que le bajen un poco los impuestos y que los uruguayos puedan visitar su país y no tengan que ir a visitar a otros países, que de repente estén más económicos, como ahora lo está siendo Brasil.