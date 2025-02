Homenaje al exintendente y presidente electo de la República, Yamandú Orsi

Details Friday, 21 February 2025 17:32

Con el Complejo Cultural Politeama colmado de público, la Intendencia y la Junta Departamental de Canelones realizaron un emotivo reconocimiento al exintendente y presidente electo de la República, Prof. Yamandú Orsi.

Una información de la comuna señala que “Este homenaje se realizó en el marco de su trayectoria y su aporte para la consolidación territorial y social del departamento, donde se desempeñó como secretario general en el período 2005-2015, junto al exintendente Dr. Marcos Carámbula, y como intendente entre los años 2015 y 2024”.

En la oratoria del homenaje participaron la intendenta interina de Canelones, Prof. Gabriela Garrido, el secretario general de la Intendencia, Dr. Esc. Francisco Legnani y el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Daniel Pereira.

También estuvieron presentes el intendente de Canelones, Marcelo Metediera (quien está con licencia reglamentaria), el secretario general de la Junta Departamental, Miguel Sanguinetti, y el exintendente Marcos Carámbula, junto a diversas autoridades nacionales, departamentales y municipales.

YAMANDÚ ORSI

Orsi, quien hizo uso de la palabra al cierre de la jornada, luego de escuchar las afectuosas palabras de agradecimiento de sus compañeros, agradeció a los presentes el homenaje y trasladó este reconocimiento a todos y todas los que trabajaron junto a él durante estos años, y a los funcionarios y funcionarias, que, según dijo, son el "músculo de la gestión y muchas veces no se visualiza ni reconoce su trabajo diario". Por ello, indicó que siente que el homenaje "nos lo tenemos que hacer entre todos". Subrayó que es gracias a todos los que trabajaron junto a él durante estos años que hoy logra ser Presidente de la República, "porque hay atrás una colectividad o comunidad que me acompañó y con quienes pude construir muchas cosas".

Además, expresó que estos logros también se deben al contacto permanente con la gente y por eso "no debemos olvidarnos jamás de dónde venimos y quiénes somos". Explicó que esto es una construcción colectiva y, por ello, agradeció y destacó a Marcos Carámbula como referente de este proceso, "quien me enseñó cuál era el camino y me sigue enseñando". Manifestó que con él entendió que lo más importante para gobernar es el contacto con la gente, escucharlos, ver sus necesidades y ponerse en el lugar del otro.

Finalmente, afirmó que se precisa de todas las personas para gobernar y hacer de este "el país que todos queremos, con el sello distintivo de ser canarios y con la simpleza y honestidad que implica".

GABRIELA GARRIDO

En su alocución, Garrido señaló que siente mucho orgullo de haber sido parte de este proceso de construcción durante los últimos 20 años en Canelones y resaltó las cualidades del futuro presidente de la República en seis palabras: sencillez, generosidad, inteligencia, perspicacia y capacidad de liderazgo.

En su oratoria la intendenta Garrido también destacó la figura de Marcos Carámbula en este proceso de transformación histórica de Canelones, quien, según dijo, "supo pasar la posta y generar procesos de crecimiento entre quienes lo rodeábamos". En este sentido, indicó que desde 2005 siempre se puso en el centro de la gestión a los seres humanos y enfatizó que en Canelones siempre se priorizó la primera infancia y la educación.

Garrido reflexionó que se necesitan gobernantes sensibles y empáticos para conducir este país y sacarlo de la pobreza y la violencia, y manifestó que "estamos seguros de que este gobierno va a ser el mejor, un gobierno para recordar, y vamos a estar apoyando y respaldando".

FRANCISCO LEGNANI

El secretario general de la Intendencia, Francisco Legnani, visiblemente emocionado, también remarcó el protagonismo que ha tenido Orsi en este proceso de trasformación de Canelones. Destacó logros centrales de la gestión, donde se pasó de 11.000 luminarias a 80.000, de cinco camiones recolectores a 53, de un centro deportivo a 17; donde se llegó a las 150.000 familias con contenedores domiciliarios, a 90.000 familias compostando en domicilio y donde se trabajó para profundizar la descentralización, alcanzando un departamento con 30 municipios. Dijo que todo lo que en aquel momento, cuando asumieron la Intendencia, parecía un sueño, "hoy lo vemos plasmado en la realidad".

Legnani manifestó que están orgullosos que después de todos estos logros hoy cuenten con un presidente canario, "con un 65 % de aprobación en la gestión, después de haber gestionado un departamento muy complejo y desafiante". Además, señaló que todo esto es meritorio por ser buen gestor y por el trabajar en equipo. Destacó la gran cantidad de canarios y canarias que integrarán el próximo Gobierno Nacional, que conocen muy bien el departamento, "y van a saber las necesidades que tenemos para el próximo período, gobierne quien gobierne en Canelones".

DANIEL PEREIRA

El presidente de la Junta Departamental de Canelones también reconoció el trabajo de Orsi en estos últimos 20 años, "quien trabajó por la democracia, codo a codo, con responsabilidad y respeto".

Afirmó que ha sabido fortalecer la democracia, articulando con los ediles y las edilas y con todos los partidos políticos y resaltó su don de gente, de político y de persona, "trabajando siempre con sus valores intachables".