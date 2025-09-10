Wednesday, 10 September 2025

 
Parque del Plata realizó el pasado sábado la cuarta edición de las Llamadas de Invierno

Wednesday, 10 September 2025 14:10

Parque del Plata celebró el pasado sábado la cuarta edición de las Llamadas de Invierno, un desfile que tuvo como escenario la avenida Mario Ferreira y que contó con la presencia de 16 comparsas.

La actividad comenzó a las 16:30, en el tramo comprendido entre las calles 19 y 13, y estuvo organizada por el municipio junto con la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones.

El encuentro reunió a unas 3.500 personas, según estimaciones, pese al frío y al viento que se mantuvieron durante la tarde y la noche.

Entre el público hubo residentes de la zona, seguidores de los conjuntos y aficionados al carnaval llegados desde distintos puntos de Canelones, Montevideo y otros departamentos cercanos.

Además del desfile, se ofreció una feria gastronómica y artesanal con propuestas locales. Frente al edificio municipal se instaló un escenario donde se desarrolló una Rueda de Candombe y el cierre estuvo a cargo del DJ Sanata.

El director general de Cultura, Sergio Machín, consideró que esta cita cultural representa “una oportunidad de ir preparándonos para lo que viene”, en referencia a los grupos que aspiran a competir y a aquellos que se enfocan en el carnaval de febrero. Añadió que el resultado fue fruto del trabajo conjunto de artistas, municipio y autoridades departamentales, lo que permitió “tener estas llamadas preciosas”.

