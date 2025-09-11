Pabellón de Canelones reúne vinos, talleres y chacras para exhibir la identidad local

Details Thursday, 11 September 2025 19:48

El pabellón de Canelones abrió sus puertas en la Expo Prado 2025, con la presencia del intendente Francisco Legnani, quien recorrió los 25 puestos instalados.

El espacio reúne desde bodegas y chacras hasta talleres de artesanos y pequeños emprendedores, con el objetivo de demostrar la diversidad de actividades económicas y productivas del departamento.

Quienes visitan el pabellón pueden apreciar una amplia muestra de la identidad local a través de los productos y servicios que allí se exponen.

Durante la inauguración, Legnani afirmó que el pabellón “pretende mostrar la realidad de nuestro departamento” y lo definió como “la embajada de Canelones por una semana en Montevideo”. También aprovechó la ocasión para agradecer a los cabañeros y emprendedores que representan a Canelones en esta edición.

Por su parte, Margarita Zanotta, coordinadora del Gabinete Productivo, remarcó que “desde el Gobierno de Canelones se pretende, tal cual lo dice su eslogan, avanzar con la gente y generar conectividad entre las empresas”.

BODEGAS LOCALES

El pabellón de Canelones en la Expo Prado 2025 ofrece, entre sus principales atractivos, una recorrida por los puestos de bodegas locales. En esta edición, seis empresas del sector integran el stand: Moizo, Gamba, Piccardo, Rosés, Quinta Santero y el Establecimiento Vicca.

Viviana Gamba, de Bodega Gamba, señaló que “es sumamente importante por la visibilidad que nos da, porque pasa mucha gente por acá y además compartimos con otras empresas y otros colegas también bodegueros del departamento de Canelones”.

El pabellón también funciona como un espacio de intercambio y aprendizaje entre productores. Juan Almeida, de Bodega Quinta Santero, destacó que allí se percibe “la identidad canaria, en la producción y en sentirse identificados con los vinos, con las mermeladas, con todos los productos que tienen los compañeros”.

Gabriela Sardeña, de Bodega Piccardo, remarcó el compañerismo que se genera entre las bodegas y la oportunidad de conocer nuevas variedades, como vermú, que algunas empresas ofrecen y otras no producen.