Homicidio en ladrillera del barrio El Talar de Pando: autor fue detenido

Details Saturday, 13 September 2025 21:58

Un hombre fue asesinado en la mañana del pasado sábado en un predio del barrio El Talar, en Pando, tras recibir un disparo de escopeta en el tórax. A pesar de haber sido trasladado de inmediato al hospital de Pando, falleció poco después.

La policía fue alertada y desplegó un operativo con apoyo de la Dirección Nacional de Aviación Policial. La investigación estuvo a cargo del Departamento de Homicidios, que rodeó al sospechoso antes de concretar su detención.

El relevamiento de la escena fue realizado por la policía científica, que efectuó la planimetría y el registro fotográfico correspondiente. La Fiscalía Letrada de Pando de Segundo Turno solicitó la formalización de la investigación, la cual fue admitida por el Juzgado Letrado de Pando de 2º Turno.

El juzgado dictó prisión preventiva por 90 días para J. A. F. O., por los delitos de homicidio y tráfico interno de armas.