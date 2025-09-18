Thursday, 18 September 2025

 
Cuerpo encontrado en allanamiento policial

Thursday, 18 September 2025 13:59

Un hombre fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Corfrisa, en Las Piedras, mientras la Policía realizaba allanamientos vinculados a drogas.

El cuerpo fue identificado, y se trata de un hombre de 33 años, sin antecedentes penales, el cual había sido denunciado como desaparecido el pasado 5 de setiembre. Si bien aún restan los resultados del análisis de ADN, su familia lo reconoció por los tatuajes.

Según informó la fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, la víctima estaba amordazada y con las manos atadas sobre una cama. Por el estado del cuerpo, se estima que su muerte ocurrió varios días antes de ser descubierto.

El personal de Homicidios y de Policía Científica trabaja en la escena, donde se hallaron vainas y otros indicios que podrían apuntar a un enfrentamiento previo. Como resultado del operativo, la Policía detuvo a un adolescente y tres adultos.

Casas naturales

July 11, 2022

