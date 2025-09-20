Saturday, 20 September 2025

 
Incautaron en Canelones un camión con 12 toneladas de frutas y verduras de contrabando

Saturday, 20 September 2025 18:32

La Policía Caminera incautó un camión que trasladaba 12.640 kilos de frutas y verduras en presunta infracción aduanera, durante un control vehicular en el kilómetro 50,500 de la Ruta 8, en Canelones.

El vehículo, matriculado en Brasil, era conducido por un ciudadano brasileño de 29 años. En la inspección se detectaron irregularidades en la documentación presentada, lo que derivó en la incautación de la mercadería, valuada en unos 2.000.000 de pesos.

La Fiscalía Letrada de Pando de 2º turno tomó conocimiento del caso y resolvió derivar las actuaciones al Grupo de Inteligencia Aduanera, que continuará con la investigación.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

