Intendencia de Canelones registra más de 100 pedidos de asistencia por temporal

Details Saturday, 10 January 2026 16:03

Según datos difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afecta al departamento ha generado 103 solicitudes de intervención, tras la activación de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el 9 de enero de 2026.

La mayoría de los reportes estuvo vinculada a afectaciones en el arbolado, con 44 casos, seguida por daños en el tendido eléctrico, que alcanzaron 39. Además, se registraron 17 reclamos por calles cortadas y tres situaciones relacionadas con inundaciones.

Del total de intervenciones, 37 continúan en proceso, cuatro ya fueron resueltas y 62 permanecen pendientes, priorizándose aquellas que implican mayor riesgo. Las zonas más afectadas se concentran en el área costera, donde equipos de la Intendencia de Canelones y del CECOED Canelones continúan trabajando para restablecer las condiciones de seguridad.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

