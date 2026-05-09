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Canelones lidera el ranking nacional de exportaciones con US$ 2.121 millones

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Saturday, 09 May 2026 15:05

Canelones se posicionó como el principal departamento exportador del país, según el último informe de Uruguay XXI. Con ventas por U$S 2.121 millones, el territorio pasó del tercer lugar en 2024 al primero en la actualidad, representando el 16% del total nacional.

Esta posición, según explicaron desde la Intendencia, se fundamenta en la diversificación productiva y el peso de sectores como la carne bovina y la industria farmacéutica, donde el departamento concentra el 67% del valor agregado del país. Sebastián Vázquez, director de Desarrollo Económico, destacó que “la industria de Canelones sostuvo el nivel y creció, y hay un nivel de diversificación que se sostiene y creo que tiene posibilidades de aumento”.

La diversificación productiva incluye plásticos, alimentos y diversas carnes, con empresas exportadoras instaladas principalmente en el eje de la Ruta 101. En esta zona se proyecta un distrito de innovación junto a parques tecnológicos y entidades estatales.

Los destinos de la producción de Canelones se concentran en China, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la comuna indicaron que la agenda actual apunta a la continuidad de las líneas de trabajo en los sectores industriales, y a la incorporación de rubros como la madera. Según Vázquez, “llegamos acá a partir de una planificación, y ahora tenemos que planificar los próximos años: el Canelones que crece”.

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